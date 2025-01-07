غير نزلات البرد .. إليك أسباب التهابات الأنف

في أغلب الحالات، تكون العدوى البكتيرية لأنسجة تجويف الأنف هي المسؤولة عن حدوث التهاب دهليز الأنف.

يمكن أن تؤدي عوامل متعددة إلى التهاب دهليز الأنف لذا نعرض لكم أبرزها في هذا التقرير وذلك وفقا لما جاء في موقع utswmed

1. العدوى

يحدث التهاب الدهليز الأنفي نتيجة للإصابة بعدوى، سواء كانت ناجمة عن بكتيريا أو فيروس. وبالإضافة إلى الأعراض، يمكن أن تؤدي العدوى إلى تضييق الممرات الأنفية، مما يجعل التنفس من خلال الأنف صعبًا. والسبب الأكثر شيوعًا للإصابة هو بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية، وقد يكون الفيروس هو الهربس البسيط أو الهربس النطاقي.

2. المواد المسببة للحساسية

يمكن لجسمك أيضًا أن يتفاعل مع المواد المسببة للحساسية مثل الغبار وحبوب اللقاح أو المواد الكيميائية والسموم الموجودة في البيئة، والتي يمكن أن تهيج تجويف الأنف وتؤدي إلى التهابه. يميل الأشخاص الذين لديهم مناعة أقل إلى الإصابة بالحساسية في وقت أقرب.

3. الأمراض الجسدية

يساعد المخاط الموجود في أنوفنا على تطهير أجسامنا من المواد الضارة. وقد يكون هذا بسبب وجود مكون غذائي لا يحبه جسمنا أو بسبب مرض ما.

4. حكة في الأنف

عندما تنظف أنفك، فقد تخدش الجلد وتسبب جروحًا صغيرة يمكن أن تدخل إليها البكتيريا. وعند تنظيف أنفك، يمكن للبكتيريا من أماكن أخرى، مثل فمك أو يديك، أن تدخل إلى أنفك.

5. نتف شعر الأنف

عندما تقوم بإزالة شعر الأنف، فإنك قد تسبب تهيج الجلد وتسبب تمزقات صغيرة، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

6. فرك الأنف بشكل متكرر

قد يؤدي هذا إلى احمرار الأنف وتورمه. فعندما تنظف أنفك، تنتقل البكتيريا من جزء من أنفك إلى جزء آخر.

7. الحصول على ثقب الأنف

قد يؤدي ثقب الأنف إلى إصابتك بالمرض. ويعالج الجسم العدوى مثل الجرح المفتوح حتى يلتئم الجرح حتى تتمكن البكتيريا من الانتقال إلى الجرح.

8. عوامل أخرى

يمكن أن يحدث التهاب الدهليز الأنفي أيضًا بسبب نتف أنفك بشكل متكرر، أو الإصابة بسيلان الأنف المزمن، أو التهاب الجريبات ، أو الإصابة بفيروس في الجهاز التنفسي العلوي.