ارتفاع إصابات الفيروسات في الصين بنسبة 33% ودخول 12% للمستشفيات|فيديو

أكد الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن معظم الفيروسات والبكتيريا التي نتحدث عنها اليوم كانت معروفة ومنتشرة قبل تفشي جائحة فيروس كورونا.

وأشار عودة، خلال ظهوره في برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، إلى أن فيروس "الراوي البشري" يُعد أحد الأمثلة البارزة، حيث تم تسجيل أول حالة إصابة به في هولندا عام 2001، لافتًا إلى أن الفيروس شهد 44 طفرة متحورة على مر السنين.

وأوضح أن الصين تواجه مؤخرًا زيادة كبيرة في عدد الإصابات بهذا الفيروس، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 33% في الحالات، مع دخول 12% من المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.