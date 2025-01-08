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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

أسعار الذهب الآن في مصر .. وهذه قيمة الجنيه اليوم

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي
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تراجعت أسعار الذهب الآن على المستويين العالمي والمحلي، بختام تعاملات أمس الثلاثاء بعد أن ارتفعت خلال منتصف تعاملات اليوم نفسه، بفعل تراجع الدولار، وسط تقارير تكشف عن تجدد عمليات شراء الذهب من قبل البنك المركزي الصيني.

أسعار الذهب اليوم 

شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 8-1-2025، استقرارًا نسبيًا على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محالات الصاغة.

بورصة الذهب مباشر 

سعر الذهب عالميًا الآن استقر عند 2648 دولارًا للأوقية 

سعر الذهب عيار 18


سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3219 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21


سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 3755  جنيهًا بدون مصنعية.

سعر الذهب عيار 24


أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 4291 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 30.040 ألف جنيه

سعر الذهب 2024

شهدت أسعار الذهب في مصر تحولات جذرية خلال عام 2024، فقد تأرجحت الأسعار بين ارتفاعات وانخفاضات ملحوظة ما جعل من الذهب المحلي حديث الساعة بين المستثمرين والمستهلكين، في ظل تأثر الأسواق المحلية بالقرارات المالية العالمية والسياسات النقدية للبنوك المركزية.

قال طاهر مرسي، المحلل الاقتصادي والخبير في أسواق الذهب، إن الذهب عيار 21 حقق عوائد بلغت 565 جنيهاً خلال العام الماضي، بنسبة زيادة 18% مقارنة بسعر الختام في 2023.

و سجل الذهب زيادة عالمية بنسبة 27% في سعر الأوقية، وهي أكبر زيادة له منذ عام 2010.

افتتح سعر الذهب عيار 21 تداولات عام 2024 عند المستوى 3170 جنيهًا للجرام ليسجل أعلى مستوى خلال هذا العام عند متوسط سعر 4200 جنيه للجرام في 31 يناير مسجلاً ارتفاع بنسبة 32.5% بمقدار 1030 جنيهًا.

وبحسب حصاد الذهب 2024 الصادر من جولد بيليون فإن سعر الذهب عاد إلى التراجع بعدها بشكل كبير ليسجل أدنى مستوى في 2024 عند 2620 جنيهًا للجرام في 3 مارس، ثم استقرت تداولات الذهب خلال العام وفي شهر ديسمبر الحالي استقر السعر فوق المستوى 3700 جنيه للجرام.

أما عن مشتريات المصريين من الذهب خلال أول 9 أشهر من عام 2024 فقد سجلت 38 طنًا من الذهب ما يمثل انخفاض بنسبة 16.5% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023 حيث سجلت المشتريات خلال هذه الفترة 45 طنًا من الذهب.

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