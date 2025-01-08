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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

RedMagic 10 Pro.. إصدار جديد بلون Lightspeed لعشاق الألعاب

RedMagic 10 Pro.
RedMagic 10 Pro.
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قدمت شركة RedMagic هاتف RedMagic 10 Pro عالميًا في ديسمبر، مستهدفة عشاق الألعاب بأداء قوي وتجربة لا مثيل لها. 

ومع أن الهاتف كان متاحًا في ثلاثة ألوان عند إطلاقه، تضيف الشركة الآن خيارًا جديدًا إلى القائمة.

لون Lightspeed: الأناقة بلون أبيض جديد

ابتداءً من 13 يناير، ستتمكن من اقتناء هاتف RedMagic 10 Pro باللون الجديد Lightspeed، والذي يضفي لمسة أنيقة على الجهاز بلونه الأبيض الجذاب. 

لكن يجدر بالذكر أن هذا اللون الجديد متاح فقط للإصدار المزود بـ 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و256 جيجابايت من التخزين، ويأتي بسعر 649 دولارًا.

تصميم مميز دون تغييرات تقنية

يحافظ الإصدار الجديد على التصميم المربع البسيط مع ظهر مسطح وخالٍ من بروز الكاميرات. من الداخل، لا توجد تغييرات مقارنة بالإصدارات السابقة. يظل الهاتف مزودًا بشريحة Snapdragon 8 Elite، وبطارية ضخمة بسعة 7,050 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 100 واط.

 كما يتميز بنظام التبريد ICE X المزود بمروحة صغيرة للحفاظ على الأداء أثناء جلسات اللعب الطويلة.

شاشة AMOLED فائقة الأداء

الشاشة تأتي بحجم 6.85 بوصة مع معدل تحديث 144 هرتز وسطوع أقصى يصل إلى 2,000 شمعة. ما يميز هذه الشاشة أنها خالية تمامًا من النتوءات أو الثقوب، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة ومثالية لمحبي الألعاب.

تحديات الكاميرا الأمامية

للحفاظ على التصميم النظيف للشاشة، يعتمد الهاتف على كاميرا أمامية تحت الشاشة. ورغم أن الجودة قد لا تضاهي الهواتف الرائدة الأخرى، فإن ذلك لن يزعج اللاعبين الذين يركزون على الأداء أكثر من التصوير.

كاميرات خلفية قوية

على الجهة الخلفية، يحتوي الهاتف على نظام كاميرات ثلاثي مزود بمستشعرات 50 ميجابكسل + 50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل، ما يوفر لقطات جيدة عند الحاجة.

إضافة جديدة لمجموعة الألوان

إلى جانب اللون الجديد، كانت الخيارات السابقة تشمل لونين شفافين هما Dusk وMoonlight، بالإضافة إلى النسخة الصلبة بلون Shadow.

يوفر  اللون الجديد خيارًا إضافيًا للمستخدمين الذين يفضلون التصميم البسيط على التصميم الشفاف.

رأيي الشخصي

إضافة لون Lightspeed خطوة ممتازة لإرضاء المستخدمين الذين يبحثون عن تنوع في الألوان دون التنازل عن الأداء. 

ومع سعر منافس ومواصفات مصممة لعشاق الألعاب، يبقى RedMagic 10 Pro خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يبحثون عن تجربة لعب استثنائية.

هاتف RedMagic 10 Pro RedMagic RedMagic 10 Pro

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