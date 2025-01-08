محاولة لتطفيشه.. إعلامي يعلق على أزمة سيف الجزيري مع الزمالك

علق الإعلامي الرياضي أمير هشام، على أزمة لاعب الزمالك سيف الدين الجزيري بشأن تأخر الحصول على مستحقاته.

وقال أمير هشام عبر بلس 90: “الزمالك لن يستطيع حل أزمة الجزيري، ولن يستطيع دفع الـ300 ألف دولار، ومسئولي النادي مش باقيين على اللاعب التونسي، ولا أعرف كيف يفكر مسئولو القلعة البيضاء في مصير اللاعب، ولكن قد تكون محاولة لتطفيشه”.

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل مع المصري في الكونفدرالية

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك في مباراته القادمة مع فريق أبوقير للأسمدة، يوم الخميس الموافق 9 من يناير الجاري، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الـ2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة.