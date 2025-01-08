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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

الشعور بالظلم صعب.. مروان حمدي يكشف كواليس أزمته مع جمهور الأهلي

مروان حمدي
مروان حمدي
سارة عبد الله
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علّق مروان حمدي لاعب بيراميدز، على الفيديو المتداول له بعد مباراة سابقة بين الأهلي وبيراميدز، تلفظ خلاله ضد الجماهير الحمراء. 

وقال حمدي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»  إنه سبق له الاعتذار لجماهير الأهلي من قبل، مضيفًا «أنا بعتذر لكم من جديد، لكن موقفي كان صعبًا وقتها، وأحسن مباريات لعبتها كانت ضد الأهلي، وأحرزت 5 أهداف في شباكه، ولم يصدر مني أي موقف استفزازي للجماهير.

وأضاف: “ما حدث كان في أثناء خروجي من الملعب حزينًا لعدم مشاركتي، وفوجئت بسبيّ من قلة متواجدة في المدرجات، وبعدها تساءلت عن سبب الإساءة ليّ، لكنني فوجئت أيضًا بالهجوم عليّ بالسباب وإلقاء الزجاجات، لكنني استفزيت ولم أصدر رد فعل”.

واختتم تصريحاته: “الشعور بالظلم صعب جدًا، وجماهير الأهلي التي قابلتني في الشارع قدرت موقفي عند شرحي للموقف لأنهم جمهور محترم للغاية، وأهلي حزنوا مما فعلته”. 

مروان حمدي جمهور الأهلي الأهلي

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