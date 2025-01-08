رسميًا.. «حتحوت» يكشف وجهة كهربا بالميركاتو الشتوي بهذا المقابل

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تطورات إعارة لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال “حتحوت” خلال تصريحات تلفزيونية: “كهربا وقع رسمي لنادي الاتحاد الليبي مقابل 600 ألف دولار بينما يحصل الأهلي على 400 ألف دولار يتنازل منهم بـ 200 ألفًا”.

وانتهت مباريات الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، مساء أمس الثلاثاء بلقاء الأهلي وسموحة على استاد القاهرة وانتهت بفوز النادي الأهلي بثنائية نظيفة أحرزها محمد مجدي أفشة وإمام عاشور.

وجاء ترتيب جدول الدوري الممتاز كالتالي: النادي الأهلي في الصدارة وخلفه في الوصافة نادي الزمالك وبيراميدز ثالثًا.