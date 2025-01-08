قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-1-2025
«معلومات الوزراء»: هاتف سامسونج الذكي يحمل حاليًا شعار «صنع في مصر»
شاهد.. احتفالات كنيسة العذراء بعيد القيامة المجيد
ياسر ريان يتساءل: ما سبب اختيار إمام عاشور الاحتفال بالبالونة البيضاء؟
عبادة في الشتاء أوصى بها النبي.. تعرف على أجرها الكبير
طريقة استخراج ترخيص البناء 2025 وعدد الأدوار المسموح بها
موعد زيادة الإيجار القديم 2025
سعر الدولار اليوم الأربعاء 8-1-2025 مقابل الجنيه
«العربي القطري»: الأهلي لم يتفاوض معنا لضم عمر السومة
اقترب موعد الإغلاق.. آخر فرصة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي «إلحق شقتك»
ضبط كميات من المكياج منتهي الصلاحية بمحل شهير في بورسعيد |شاهد
نصر محروس يحتفل بعيد ميلاده بحضور نجوم الفن .. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

تجديد حبس 7 لصوص لارتكابهم جرائم سرقات متنوعة بالقاهرة

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب
×

أمرت  النيابة العامة، تجديد حبس 7 لصوص 15 يوما على ذمة التحقق، لارتكاب جرائم سرقات متنوعة من بينها الدراجات النارية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


 

وكان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من  ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة التبين لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في  سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك"، وبحوزته "الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الوقائع" وأقر بارتكاب 12 واقعة سرقة بذات الأسلوب.

كما تم ضبط (سائق بإحدى شركات النقل الذكى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة قصر النيل لقيامه بالاستيلاء على حقيبة أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" وبداخلها (مبلغ مالى - بعض المتعلقات الشخصية)، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

وكذلك ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامهما بسرقة سيارة إحدى السيدات عقب تحصل أحدهما على مفتاح السيارة من مالكتها لإيقافها بالمكان المخصص للإنتظار، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها.


 

كما ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة  السلام أول لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب"توصيل الأسلاك".

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بارشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها بالمنطقة سكنهما.

وأيضا تم ضبط سائق  بدائرة قسم شرطة عابدين، لقيامه بسرقة (جهاز "لاب توب"، مبلغ مالى – وحدتى تخزين "هارد كمبيوتر، فلاشة") بأسلوب "كسر الزجاج" من داخل إحدى السيارات حال توقفها بدائرة قسم شرطة مدينة  نصر أول، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة. 

حبس النيابة العامة مدير أمن القاهرة جرائم سرقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

د الدكتور محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري

الأتربي: شهادات الـ23% تُصرف شهريا.. وذات عائد الـ23.5% تدفع كل ثلاثة أشهر

صورة أرشيفية

في بداية عام 2025| هل هناك زيادات مرتقبة للعاملين؟.. تفاصيل

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام؟.. أسعار الدواجن في المزارع والأسواق

سحر حمدي

الفنانة سحر حمدي تنجو من الموت | تفاصيل مثيرة

سيول مكة المكرمة

سيول بمكة المكرمة.. السلطات السعودية تصدر تحذيرا بشأن حالة الطقس

مسلم - مطرب مهرجانات

أغنية أول حياتي ياما تهدد مسلم ونور التوت بالسجن ..ما القصة ؟

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال

إسرائيل تصدر بيانًا بشأن مذكرات الاعتقال الدولية ضد جنود الاحتلال

ترامب

بعد تصريحات بفرض السيادة على بلاده.. وزير خارجية بنما يرد على «ترامب»

الحرب الأوكرانية

سبوتنيك: الجيش الأوكراني يتكبد خسائر فادحة في أول أسبوع بعام 2025

بالصور

ولدت بالإسكندرية واشتهرت بتصريحاتها الجريئة.. «انتصار» تحتفل بعيد ميلادها اليوم

انتصار
انتصار
انتصار

لن تتوقع فوائده.. ماذا يحدث لمرضى الضغط المرتفع عند الاستحمام بالماء الدافئ؟

فوائد الأستحمام بالماء الدافى لمرضى الضغط المرتفع
فوائد الأستحمام بالماء الدافى لمرضى الضغط المرتفع
فوائد الأستحمام بالماء الدافى لمرضى الضغط المرتفع

4 طرق ناجحة لتخزين الطماطم في الفريزر.. ونصائح لتجنب فسادها

طرق تخزين الطماطم
طرق تخزين الطماطم
طرق تخزين الطماطم

نصر محروس يحتفل بعيد ميلاده بحضور نجوم الفن .. شاهد

نصر محروس
نصر محروس
نصر محروس

فيديو

تامر أمين

تامر أمين يوجّه رسالة لنقابة المهن التمثيلية لهذا السبب

إيناس مكي

“كانت بنتي وأنا أمها".. إيناس مكي وذكريات صعبة بعد وفاة والدتها

جوائز محمد رمضان

مليون جنيه وهسلمهم بنفسي.. محمد رمضان يعلن عن مسابقة جديدة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تبكير موعد صرف مرتبات شهر يناير | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الجنيه المصري

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. رحلة حضارة تتحدى الزمن وتبهر العالم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

د. محمد حسن معاذ

د. محمد حسن معاذ يكتب: استقرار الأسرة أساس لبناء المجتمع في فكر الإمام محمد زكي إبراهيم

د. سماح رمضان خميس - وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنصورة

د. سماح رمضان خميس تكتب: الجامعات المصرية تحتضن ذوي الهمم وتُلبي احتياجاتهم

المزيد