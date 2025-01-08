ماس كهربائي يشعل النيران في منزل بسوهاج

شهد مركز جهينة غرب محافظة سوهاج نشوب حريق هائل في منزل مكون من طابقين، مشيد بالطوب الأحمر والأسمنت، ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص، ملك المدعو إبراهيم ا. ا. هـ (53 عامًا، عامل)، حيث امتدت ألسنة اللهب إلى منزل مجاور ملك المدعو مرتضى م. ا. ه (54 عامًا، مزارع).

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بنشوب حريق في المنزلين، مما استدعى الدفع بعدد "3" سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده.

ولم يُسجل وقوع إصابات، بينما تضرر بعض الأثاث والأدوات الكهربائية من الحريق، وافادا مالكا المنزلين أن سبب الحريق هو ماس كهربائي نتيجة توصيلات عشوائية بمنزل الأول، ونفيا وجود أي شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.