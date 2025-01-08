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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

أسعار اللحوم في مصر اليوم الأربعاء 8 يناير 2025

أسعار اللحوم
أسعار اللحوم
محمد صبيح
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شهدت أسعار اللحوم في مصر اليوم "الأربعاء"، الموافق 8 يناير 2025، تفاوتًا ملحوظًا بين اللحوم البلدية والمستوردة، مع اختلافات في الأسعار حسب النوع والجودة والمنافذ البيعية.

اللحوم البلدية:

الكندوز: تراوح سعر الكيلو بين 320 و470 جنيهًا، حسب الجودة والمنطقة.

الكفتة البقري: بلغ سعر الكيلو حوالي 360 جنيهًا.

المفروم البلدي: سجل الكيلو سعرًا يتراوح بين 340 و395 جنيهًا.

السجق البلدي: وصل سعر الكيلو إلى 375 جنيهًا.

الضأن البلدي: بلغ سعر الكيلو حوالي 500 جنيه.

الكبدة البلدي: تراوح سعر الكيلو بين 380 و495 جنيهًا.


اللحوم المستوردة:

اللحوم البرازيلية: سجل الكيلو سعرًا يتراوح بين 250 و265 جنيهًا.

المفروم البرازيلي: بلغ سعر الكيلو حوالي 240 جنيهًا.

الكبدة المجمدة: وصل سعر الكيلو إلى 160 جنيهًا.

السجق المستورد: تراوح سعر الكيلو بين 155 و170 جنيهًا.

منافذ البيع الحكومية:

تقدم منافذ الوزارات المختلفة، مثل وزارة الزراعة ومبادرة "حياة كريمة"، اللحوم بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين.

اللحوم البقري: تراوح سعر الكيلو بين 270 و320 جنيهًا.

الكبدة البقري: بلغ سعر الكيلو حوالي 280 جنيهًا.

اللحوم السودانية: سجل الكيلو سعرًا يصل إلى 270 جنيهًا.

العوامل المؤثرة على الأسعار:

تتأثر أسعار اللحوم بعوامل متعددة، منها تكاليف الإنتاج، أسعار الأعلاف، تكاليف النقل، والعرض والطلب في الأسواق المحلية.

نصائح للمستهلكين:

التسوق من المنافذ الرسمية: يُنصح بالشراء من المنافذ الحكومية لضمان الجودة والحصول على أسعار مناسبة.

متابعة العروض: تقدم بعض السلاسل التجارية عروضًا خاصة على اللحوم، مما يوفر فرصة للحصول على أسعار أقل.

التأكد من الجودة: يجب التأكد من جودة اللحوم وصلاحيتها قبل الشراء، خاصة في حالة اللحوم المجمد

اللحوم اللحوم الحمراء منافذ البيع اللحوم البقري اللحوم المستورده

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