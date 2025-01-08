أسعار اللحوم في مصر اليوم الأربعاء 8 يناير 2025

شهدت أسعار اللحوم في مصر اليوم "الأربعاء"، الموافق 8 يناير 2025، تفاوتًا ملحوظًا بين اللحوم البلدية والمستوردة، مع اختلافات في الأسعار حسب النوع والجودة والمنافذ البيعية.
اللحوم البلدية:
الكندوز: تراوح سعر الكيلو بين 320 و470 جنيهًا، حسب الجودة والمنطقة.
الكفتة البقري: بلغ سعر الكيلو حوالي 360 جنيهًا.
المفروم البلدي: سجل الكيلو سعرًا يتراوح بين 340 و395 جنيهًا.
السجق البلدي: وصل سعر الكيلو إلى 375 جنيهًا.
الضأن البلدي: بلغ سعر الكيلو حوالي 500 جنيه.
الكبدة البلدي: تراوح سعر الكيلو بين 380 و495 جنيهًا.
اللحوم المستوردة:
اللحوم البرازيلية: سجل الكيلو سعرًا يتراوح بين 250 و265 جنيهًا.
المفروم البرازيلي: بلغ سعر الكيلو حوالي 240 جنيهًا.
الكبدة المجمدة: وصل سعر الكيلو إلى 160 جنيهًا.
السجق المستورد: تراوح سعر الكيلو بين 155 و170 جنيهًا.
منافذ البيع الحكومية:
تقدم منافذ الوزارات المختلفة، مثل وزارة الزراعة ومبادرة "حياة كريمة"، اللحوم بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين.
اللحوم البقري: تراوح سعر الكيلو بين 270 و320 جنيهًا.
الكبدة البقري: بلغ سعر الكيلو حوالي 280 جنيهًا.
اللحوم السودانية: سجل الكيلو سعرًا يصل إلى 270 جنيهًا.
العوامل المؤثرة على الأسعار:
تتأثر أسعار اللحوم بعوامل متعددة، منها تكاليف الإنتاج، أسعار الأعلاف، تكاليف النقل، والعرض والطلب في الأسواق المحلية.
نصائح للمستهلكين:
التسوق من المنافذ الرسمية: يُنصح بالشراء من المنافذ الحكومية لضمان الجودة والحصول على أسعار مناسبة.
متابعة العروض: تقدم بعض السلاسل التجارية عروضًا خاصة على اللحوم، مما يوفر فرصة للحصول على أسعار أقل.
التأكد من الجودة: يجب التأكد من جودة اللحوم وصلاحيتها قبل الشراء، خاصة في حالة اللحوم المجمد