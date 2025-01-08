سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه بالبنوك اليوم الأربعاء 8-1-2025

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء 8-1-2025، استقر في جميع البنوك العاملة في مصر.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه اليوم ضمن نشرته الخدمية

أسعار الدرهم الإماراتي



سعر الدرهم الاماراتي اليوم في بنك ابوظبي التجاري 13.80 جنيه للشراء و13.83 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الاماراتي في بنك ابة ظبي التجاري 13.69 جنيه للشراء و13.81 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الامارتي مقابل الجنيه في بنك البركة 13.78 جنيه للشراء و13.80 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الاماراتي اليوم في المصرف العربي 13.78 جنيه للشراء و13.80 جنيه للبيع.

سعر صرف الدرهم الاماراتي اليوم

سعر الدرهم الاماراتي اليوم في بنك نكست 13.77 جنيه للشراء و13.81 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في البنك التجاري الدولي 13.76 جنيه للشراء و13.80 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في البنك الاهلي

سعر الدرهم الاماراتي في البنك الاهلي المصري سجل 13.76 جنيه للشراء و13.80 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الاماراتي في بنك مصر 13.76 جنيه للشراء و13.80 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي أمام الجنيه



سعر الدرهم الاماراتي في بنك الاسكندرية 13.76 جنيه للشراء و13.80 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك فيصل 13.76 جنيه للشراء و13.80 جنيه للبيع

سعر الدرهم الاماراتي في بنك التعمير والاسكان 13.76 جنيه للشراء و13.80 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك ابوظبي

سعر الدرهم الاماراتي في بنك ابوظبي الاول 13.76 جنيه للشراء و13.80 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك قناة السويس 13.76 جنيه للشراء و13.80 جنيه للبيع

سعر الدرهم الاماراتي في بنك القاهرة 13.76 جنيه للشراء و13.80 جنيه للبيع

سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه

سعر الدرهم الاماراتي في البنك الاهلي الكويتي 13.75 جنيه للشراء و13.79 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في ميد بنك 13.75 جنيه للشراء و13.82 جنيه للبيع

سعر الدرهم الاماراتي في بنك التنمية الصناعية 13.74 جنيه للشراء و13.82 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك تنمية الصادرات 13.74 جنيه للشراء و13.80 جنيه للبيع.

