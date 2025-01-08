ارتفاع طفيف في مؤشرات البورصة المصرية يضيف 3 مليارات جنيه لرأس المال السوقي

استهلت البورصة المصرية تعاملات الأربعاء بأداء إيجابي، حيث أضاف رأس المال السوقي للأسهم المقيدة مكاسب قدرها 3 مليارات جنيه، ليرتفع من 2.203 تريليون إلى 2.206 تريليون جنيه.

وكشفت بيانات التداول عن تحركات إيجابية محدودة في المؤشرات الرئيسية، حيث سجل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" صعوداً هامشياً بنسبة 0.01% ليستقر عند 29,931.27 نقطة. وتبعه في الاتجاه الصعودي مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" الذي ارتفع بنسبة 0.07% إلى 8,342.44 نقطة، بينما تقدم مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.05% ليصل إلى 11,464.12 نقطة.

وشهدت الجلسة نشاطاً تداولياً متوسطاً، حيث بلغت قيمة التعاملات 377.7 مليون جنيه، تم تنفيذها من خلال تداول 33.27 مليون سهم عبر 3,609 عملية. وأظهرت حركة الأسهم تفوقاً للأسهم الصاعدة التي بلغ عددها 28 سهماً، مقابل تراجع 9 أسهم فقط، فيما استقرت أسعار 132 سهماً.

وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين، برز المصريون والأجانب كمشترين صافين بقيمة 2.18 مليون جنيه و705.25 ألف جنيه على التوالي، في حين اتجه المستثمرون العرب للبيع بصافي 2.88 مليون جنيه.

ويعكس الأداء المستقر للبورصة المصرية استمرار ثقة المستثمرين في السوق، رغم محدودية التحركات السعرية في مستهل تعاملات اليوم، مما يشير إلى حالة من الترقب والحذر في أوساط المتعاملين.