البورصة: تنفيذ 3600 عملية تداول أول 30 دقيقة من تعاملات اليوم

شهدت جلسة تداول البورصة المصرية نشاطاً متوسطاً، في أول 30 دقيقة من تعاملات اليوم الأربعاء، حيث بلغت قيمة التعاملات 377.7 مليون جنيه، تم تنفيذها من خلال تداول 33.27 مليون سهم عبر 3,609 عملية.

سجل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" صعوداً هامشياً بنسبة 0.01% ليستقر عند 29,931.27 نقطة. وتبعه في الاتجاه الصعودي مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" الذي ارتفع بنسبة 0.07% إلى 8,342.44 نقطة، بينما تقدم مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.05% ليصل إلى 11,464.12 نقطة.

وأظهرت حركة الأسهم تفوقاً للأسهم الصاعدة التي بلغ عددها 28 سهماً، مقابل تراجع 9 أسهم فقط، فيما استقرت أسعار 132 سهماً.

وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين، برز المصريون والأجانب كمشترين صافين بقيمة 2.18 مليون جنيه و705.25 ألف جنيه على التوالي، في حين اتجه المستثمرون العرب للبيع بصافي 2.88 مليون جنيه.