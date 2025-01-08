الاعترافات بدون تناقض.. الجنايات توضح أسباب سجن مضيفة الطيران (خاص)

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهمة “أميرة. ح”، والمعروفة بـ"المضيفة التونسية"، بالسجن المشدد 15 سنة على خلفية اتهامها بقتل ابنتها.

وأودعت محكمة الجنايات حيثيات حكمها على مضيفة الطيران التونسية ونستعرضها فى النقاط الآتية:

حيث إنه بشأن ما أثاره الدفاع بطلب تعديل القيد والوصف للواقعة باعتبارها جناية ضرب أفضى إلى موت فهو قول مردود ذلك أن جناية الضرب أو الجرح المفضي إلى موت يلزم لتوافرها أن يقوم لدى الفاعل قصد إيذاء جسم المجني علية بالضرب أو الجرح ويترتب على الإيذاء موت المجني عليه دون أن يكون هذا الموت مقصوداً وهو ما لا ينطبق على الواقعة.

وحيث إنه عما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الاعتراف والدليل الفني وتناقض أقوال

شهود الواقعة، فإن المحكمة ترى انتفاء هذا التناقض وقد جاءت الأوراق خالية من ثمة تناقض يستعصي معه المواءمة بل جاءت الأدلة القولية والفنية متناسقة ومتفقة مع اعتراف المتهمة الذي تطمئن إليه المحكمة تمام الاطمئنان، ومن ثم فإنها تلتفت عما قاله الدفاع في هذا الشأن.