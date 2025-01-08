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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أصل الحكاية

ما الفرق بين فيروس كورونا وفيروس HMPV؟

ما الفرق بين فيروس كورونا وفيروس HMPV؟
ما الفرق بين فيروس كورونا وفيروس HMPV؟
ولاء خنيزي
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هناك خلط بين عدد كبير من الناس بشأن الفيروس المنتشر حاليًا حيث يعتقد البعض أنه إحدى متحورات فيروس كورونا، ولكن في حقيقة الأمر هناك اختلاف بين فيروس HMPV وفيروس كورونا كما أن هناك بعض الأعراض التي قد تحدد نوعية الفيروس الذي يهاجم الجسم وسنتعرف على الفريق بينهما خلال السطور التالية.

فيروس HMPV ليس جديد

انتشر فيروس HMPV لأول مرة في هولندا عام 2001، لذلك هو فيروس ليس بجديد، ولكنه ينتشر بصورة كبيرة خلال فصل الشتاء، ووفقًا لموقع (Hindustantimes) فإن الفيروس ينتشر نتيجة إفرازات البلعوم الأنفي للأطفال المصابين بعدوى الجهاز التنفسي، وتشير الدراسات أن الفيروس انتشر منذ سبعينات القرن العشرين إلا أن العلماء اكتشفوه خلال عام 2001 لأول مرة.

الفرق بين فيروس كورونا وفيروس HMPV

يتسبب فيروس كورونا وفيروس HMPV في أعراض تنفسية لدى معظم المصابين وكلاهما يتم انتقالهم من خلال الرذاذ عبر الطريق التنفسي، ولكن فيروس HMPV أقل قابلية للانتقال، ويختلف فيروس كورونا عنه بأن احتمالية حدوث مضاعفات على أجهزة الجسم أعلى، كما أن أعراضه أكثر حدة من فيروس HMPV.

كيف يتم تشخيص فيروس HMPV؟

لا يتم الاكتفاء بتشخيص فيروس HMPV من خلال الأعراض فقط حيث أن أعراضه تحاكي العديد من التهابات الجهاز التنفسي الأخرى مثل فيروس المخلوي التنفسي، لذلك يتم تشخيص فيروس HMPV من خلال اختبار PCR على إفرازات البلعوم الأنفي وذلك للكشف عن الحمض النووي الريبوزي لفيروس الجهاز التنفسي البشري.

الأمراض التنفسية التي يسببها HMPV

يسبب فيروس HMPV عدوى بالجهاز التنفسي العلوي، وأحيانًا يتسبب في الالتهاب الرئوي الشديد والتهاب القصيبات الهوائية ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة لدى عدد قليل من الحالات المرضية والتي تتطلب دخول المريض للمستشفى والعلاج بالأكسجين. 

الفيروس يسبب اعراض أكثر شدة للأطفال وأصحاب المناعة المنخفضة

تبلغ الحالات المرضية ذروتها بين شهري نوفمبر ومايو، ويسبب فيروس HMPV أعراضًا أكثر شدة على الأطفال والرضع الذين يصابون لأول مرة بهذا الفيروس، حيث يرتبط بالفيروس حوالي 5% إلى 25% من التهابات الجهاز التنفسي السفلي الحادة عند الأطفال، هذا بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من مناعة منخفضة.

طرق الوقاية من فيروس HMPV

  • غسل اليدين باستمرار وبشكل جيد.
  • منع انتشار الفيروس عن طريق الابتعاد عن الاشخاص المصابين.
  • البعد عن المناطق المزدحمة بالأفراد.
  • تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.
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