حنان ترك تحتفل بزفاف أول فرحتها.. صور

نشرت الفنانة المعتزلة حنان ترك مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، عبر خاصية الاستورى تحتفل فيه بزفاف أول فرحتها عمر ترك.

وعلقت حنان ترك على الصور قائلة : “أول فرحتى اللهم بارك”.

حنان ترك تعلن عن زواج أول فرحتها

حنان ترك تعلن عن زواج أول فرحتها

حنان ترك تعلن عن زواج أول فرحتها

حنان ترك تعلن عن زواج أول فرحتها

حنان ترك توجه رسالة للعام الجديد

وكانت نشرت الفنانة حنان ترك تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها على إنستجرام رسالة الى جمهورها بمناسبة حلول العام الجديد.

وقالت حنان ترك : “بين عام على وشك الانتهاء وعام جديد سيأتي.. اللهم آتنا شعور هذه الآية: (ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ)”.

وأضافت حنان ترك : “اللهم غيثا من الصحة والعافية والمسرات والخيرات، اللهم عاما مليئا بالخير والجبر وإجابة الدعوات وتحقيق الأمنيات”.

رسالة حنان ترك الى جمهورها

وكانت حنان ترك شاركت منشورًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي أكس، لآية قرآنية من سورة «الأنعام» وقامت بتفسيرها لمتابعيها.

وكتبت حنان ترك: “(فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ) إيه اللي حصل؟ مش عاقبناهم؟ ولا ولا أهلكناهم؟ (فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَىْءٍ) كل ملذَّات الدنيا معاهم عكس المُتوقع تمامًا! وبعدين؟ (حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ)”.

يُشار إلى أنّ آخر أعمال الفنانة حنان ترك كان فيلم «المصلحة» للمخرجة ساندرا نشأت، إذ قدمت دور زوجة أحمد السقا، ضمن الأحداث، وقررت بعدها مباشرة إعلان اعتزال التمثيل نهائيا والابتعاد عن الشاشة.

رسالة حنان ترك الى صلاح عبد الله

من ناحية أخرى، نشرت الفنانة المعتزلة حنان ترك تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إكس”، وتفاعل معها الفنان صلاح عبد الله وهو ما أسعدها.

وقالت حنان ترك: “هرتب أولوياتي لتحقيق التوازن في حياتي.. مين يقول وأنا كمان”.

ورد عليها صلاح عبد الله: “نفسي أقول بس خايف مكنش قد القول ياما قلت كتير زمان والفشل كان مهول”.

وعادت حنان ترك لترد عليه: “فشل إيه بس يا عم صلاح يا حبيب الملايين.. دا إحنا اتعلمنا التفاؤل منك وشفنا النجاح معاك يا دياسطي”.