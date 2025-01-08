البنك الأهلي: قرعة الدوري ظلمتنا.. ولن نبرم صفقات جديدة في يناير

تحدث اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، عن خطة النادي لملف الصفقات في انتقالات يناير الحالية، وطموحات الفريق خلال الموسم الحالي.

وقال أشرف نصار، في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: لم نبدأ شغل يناير حتى الآن، خاصة وأننا لدينا مباريات هامة، والمباريات متلاحقة والدوري قوي والمرحلة طاحنة ونركز فيها.

وأضاف نصار: لم أتحدث مع طارق مصطفى بشأن صفقات يناير، لكن لا أعتقد أننا بحاجة إلى لاعبين في يناير، خاصة وأن لدينا في كل مركز لاعب واثنين.

وتابع أشرف نصار: سبب إهدار النقاط هو عدم تركيز اللاعبين في الدقائق الأخيرة، ولو كان هناك تركيزا فيها لكنا من أوائل الدوري الممتاز.

وأكمل رئيس نادي البنك الأهلي: نعمل على تلافي الأخطاء، والفروق في النقاط قريبة، والنقاط الثلاثة يُمكنها أن تصعد بك 4 أو 5 مراكز.

واختتم أشرف نصار: القرعة ظلمتنا أو جاءت ثقيلة علينا، وبدأنا بالأهلي والزمالك وبيراميدز، وليس لدينا هدفا إلا النقاط الثلاثة في كل لقاء.