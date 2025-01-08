المشدد 10 سنوات لعامل و6 لنجل عمه لإتجارهما في المواد المخدرة بأسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشر، بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه ومعاقبة نجل عمه بالسجن المشدد 6 سنوات لاتجارهما في المواد المخدرة وحيازة سلاح ابيض بمدينة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة و علاء الدين سيد عبد المالك عضو المحكمة و أمانة سر عادل أبوالريش و زكريا حافظ .

تعود وقائع القضية 12556 لسنة 2024 جنايات ثان أسيوط إلى ورود معلومات للرائد عدنان أبوعقرب مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط ، تفيد قيام " إبراهيم . م . إ . أ " وشهرته " بلحه 20 عاما ، عامل ونجل عمه " إبراهيم . إ . إ . أ " 21 عاما ، عامل مقيمان دائرة قسم ثان أسيوط بالاتجار في المواد المخدرة بصورتي الجملة ونصف الجملة متخذا من شخصهما ومسكنهما .

وبتقنين الإجراءات القانونية قاد الرائد عدنان أبوعقرب والنقيب فتحي طوسون مفتشا الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط، قوة من أفراد الإدارة السريين استهدفت مكان تواجد المتهمان بمنزل المتهم الأول وتمكنت القوة من ضبطهما وعثر بيده على 5 امبولات لمادة الشابو المخدرة وبتفتيشه عثر بحوزته على 15 امبول لمادة الشابو المخدر .

وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على 28 امبول لمادة الشابو المخدر و 16 قطعة مختلفة الأحجام و الأوزان لمادة الحشيش المخدر و 3 أكياس لمادة الشابو وسلاح أبيض مطواة قرن غزال ومبلغ مالي .

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بإحرازهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح كما اقر المتهم الأول بحيازة السلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارتهما .

تجارة ولاد العم .. المشدد 10 سنوات لـ عامل و 6 لنجل عمه لاتجارهما في المواد المخدرة بأسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشر، بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه ومعاقبة نجل عمه بالسجن المشدد 6 سنوات لاتجارهما في المواد المخدرة وحيازة سلاح ابيض بمدينة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة و علاء الدين سيد عبد المالك عضو المحكمة و أمانة سر عادل أبوالريش و زكريا حافظ .

تعود وقائع القضية 12556 لسنة 2024 جنايات ثان أسيوط إلى ورود معلومات للرائد عدنان أبوعقرب مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط ، تفيد قيام " إبراهيم . م . إ . أ " وشهرته " بلحه 20 عاما ، عامل ونجل عمه " إبراهيم . إ . إ . أ " 21 عاما ، عامل مقيمان دائرة قسم ثان أسيوط بالاتجار في المواد المخدرة بصورتي الجملة ونصف الجملة متخذا من شخصهما ومسكنهما .

وبتقنين الإجراءات القانونية قاد الرائد عدنان أبوعقرب والنقيب فتحي طوسون مفتشا الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط، قوة من أفراد الإدارة السريين استهدفت مكان تواجد المتهمان بمنزل المتهم الأول وتمكنت القوة من ضبطهما وعثر بيده على 5 امبولات لمادة الشابو المخدرة وبتفتيشه عثر بحوزته على 15 امبول لمادة الشابو المخدر .

وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على 28 امبول لمادة الشابو المخدر و 16 قطعة مختلفة الأحجام و الأوزان لمادة الحشيش المخدر و 3 أكياس لمادة الشابو وسلاح أبيض مطواة قرن غزال ومبلغ مالي .

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بإحرازهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح كما اقر المتهم الأول بحيازة السلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارتهما .