حوار مفتوح حول "نزع الألغام في المنطقة العربية" بنقابة الصحفيين

تستضيف لجنة الشؤون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، السيد أسامة القصيبي، مدير عام مشروع "مسام" لنزع الألغام، في حوار مفتوح حول موضوع "نزع الألغام في المنطقة العربية .. بين المخاطر والتنمية".

يُعقد اللقاء السبت المقبل 11 يناير، الخامسة مساءً، بالقاعة المستديرة في الدور الثالث بمبنى النقابة.

التحديات الكبرى

من جانبه أشار حسين الزناتي، إلى أن اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على التحديات الكبرى التي تشهدها المنطقة العربية جراء الألغام المزروعة في العديد من الدول العربية نتيجة الحروب والصراعات المسلحة، مثل اليمن وسوريا وليبيا والعراق، كما يتناول الحوار جهود مشروع "مسام"، الذي يُعد أحد أكبر المشاريع الإنسانية المتخصصة في إزالة الألغام، ويعرض الاستراتيجيات المتبعة لتخفيف المخاطر الناجمة عن هذه الألغام التي تهدد حياة المدنيين، وتعطل عملية التنمية في تلك المناطق.

وأضاف الزناتي، أن هذه الفعالية تأتي في وقت حساس تتزايد فيه الدعوات على المستويين المحلي والدولي لإنهاء معاناة ضحايا الألغام والمساهمة في إعادة تأهيل المناطق المتضررة.

وتابع الزناتي، أن الحوار المفتوح سيناقش الحضور دور الإعلام في نشر الوعي حول خطورة الألغام وضرورة دعم المبادرات الإنسانية التي تستهدف نزعها وإعادة الحياة إلى الأراضي الملوثة بها.

ودعا الزناتي، الصحفيين والإعلاميين المعنيين بقضايا التنمية والمجتمع المدني، وكذلك المهتمين بالشأن العربي والدولي، لحضور هذا اللقاء الهام الذي اعدته الزميلة الصحفية منال الوراقي.