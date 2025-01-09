24 لجنة تختار.. وزير الثقافة يكشف تفاصيل تكريم عمالقة الإبداع في مصر

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن الوزارة تلعب دورًا تنسيقيًا كبيرًا في دعم المبدعين وتكريمهم، من خلال تنظيم فعاليات تسلط الضوء على إنجازاتهم، خاصة في يوم الثقافة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على وضع المكرمين في المنصات التي تليق بمكانتهم، بما يعكس تقدير الدولة لدورهم في إثراء الحياة الثقافية.

لجان ثقافية لتغطية كل المجالات

وقال الوزير، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد:

"لدينا 24 لجنة على مستوى الجمهورية تمثل المجلس الأعلى للثقافة، تغطي كافة النواحي الثقافية مثل الجغرافيا، التاريخ، حقوق الإنسان، وعلم النفس. هذه اللجان هي المكمل الأساسي للثقافة المصرية."

وأضاف: "اللجان تختار أسماء المكرمين بناءً على مساهماتهم البارزة في الحياة الثقافية، بشرط أن تكون هذه الإسهامات مؤثرة في العام الحالي، 2024، وتشمل مجالات مختلفة وليس فقط الفنون."

تكريم الراحلين في شهر يناير

وأشار الدكتور أحمد فؤاد هنو إلى أن شهر يناير سيكون بمثابة عام التكريم للثقافة المصرية، مع الحرص على تكريم الراحلين من المبدعين الذين كانوا جزءًا لا يتجزأ من النسيج الثقافي المصري.

تكريم أحمد عدوية وسيد درويش

وفيما يتعلق بتكريم اسم الفنان الراحل أحمد عدوية، قال الوزير: "عدوية كان من أبرز المؤثرين في الفن الشعبي المصري، وقد أسهم بشكل كبير في تشكيل ملامح الحياة الثقافية المصرية."

أما عن تكريم الفنان الراحل سيد درويش، أضاف: "سيد درويش كان صوت الشارع المصري ومرآة للطبقات البسيطة.

عبّر بالغناء عن كل المهن والطبقات العمالية، ونقل الموسيقى إلى أبعاد جديدة. بصمته واضحة في المقامات الموسيقية والنشيد الوطني، فهو رمز لا يُنسى في الثقافة والفن المصري."

رؤية مستقبلية لتقدير الإبداع

اختتم الوزير حديثه بتأكيد التزام الوزارة بتقدير الإبداع والمبدعين، مشددًا على أن تكريم الرموز الثقافية يعكس تقدير الدولة لدورهم في تعزيز الهوية الثقافية المصرية وإثراء المجتمع.