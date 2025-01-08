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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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محافظات

استعراضات فلكلورية..ثقافة جنوب سيناء تحتفل بيوم الثقافة المصرية .. صور

مسرح طور سيناء
مسرح طور سيناء
ايمن محمد
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نظم فرع ثقافة جنوب سيناء، مساء اليوم الأربعاء، مجموعة من الفعاليات الفنية بمدينتي شرم الشيخ وطور سيناء، بالتزامن مع احتفال وزارة الثقافة بيوم الثقافة المصرية،  وذلك ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

وقدمت  فرقة الطور للفنون الشعبية  استعراض التحطيب، والتنورة، والسمسمية، وفنون شعبية متنوعة، تفاعل معها الجمهور بالمسرح المكشوف بمدينة طور سيناء.

وقالت منيرة فتحي، القائمة بأعمال مدير فرع ثقافة جنوب سيناء، إن الفعاليات بمدينة الطور تضمنت استعراضات فنية وغنائية لفرقة تلقائيين كبار، وفرقة تلقائيين أطفال، وفرقة الطور للفنون الشعبية، وذلك على المسرح الصيفي. وتضمنت استعراضات "فلكلورية، وسيناوية، والسمسمية،  وسط حضور كبير من قبل المواطنين بالمدينة.

وأشارت إلى انه جرى إقامة إحتفالية كبرى بقصر ثقافة شرم الشيخ،  تضمنت أيضا عددا من الفقرات الفنية و الاستعراضية، إضافة إلى أن كافة قصور الثقافة على مستوى المحافظة قدمت عدة. فعاليات متنوعة، تضمنت ورش فنية لرسم وتلوين لوحات تعبر عن الثقافة. 

وورش حكي لعدد من الحكايات الشعبية، للتثقيف ورفع وعي النشئ، إضافة إلى مسابقة ثقافية عن أهم رموز الثقافة والفن في مصر.، 

جنوب سيناء طور سيناء قصر ثقافة رواد عروض

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