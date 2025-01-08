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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

القصة الكاملة لاتهام سيدة وأبنائها بقتل عامل في قضية ثأر بالجيزة

سيدة - أرشيفية
سيدة - أرشيفية
أحمد مهدي
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كتيبة إعدام في الجيزة قتلت عامل في قضية ثأر في الجيزة، وتنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمتهم في اتهامهم بقتل عامل يدعى سعد في مركز الصف جنوب الجيزة.

القصة الكاملة لمقتل سعد على يد سيدة وابنائها

الدائرة الثانية بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، تنظر جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل عامل يُدعى سعد على خلفية قضية ثأر  في قرية الإخصاص بمركز الصف جنوب الجيزة حيث استمعت في آخر جلسات القضية إلى طلبات دفاع المتهمين.

والمتهمين في قضية ثأر الصف جنوب محافظة الجيزة، هم الأول "محمد ع."، والثاني شقيقه من الأم "حسام. م"، والثالثة هي والدتهما "نادية . ج."، والرابع هو "طارق س." قاموا بقتل المجني عليه على خلفية قضية ثأر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6327 لسنة 2024 جنايات الصف، والمقيدة برقم 2487 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين الأول والثاني وفق أوراق الدعوى، في الثامن يناير 2024، قتلا المجني عليه "سعد س" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

كما جاء في تحقيقات النيابة في الجيزة، بأن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه بسبب خلافات ثأرية بينهما وأعدوا لذلك سلاحًا ناريًا "طبنجة" وذخائر حية وما أن ظفرا به حيث أيقنا تواجده سلفًا حتى باغته الأول بإطلاق أعيرة نارية صوبه مُحدثين إصابته والتي أودت بحياته.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين "محمد ع."، و"حسام. م"، ووالدتهما "نادية . ج."، وآخر"طارق س."، تهمة شروع في قتل المجني عليه "صبحي. ع" عمدًا بأن أطلق الأول صوبه عيار ناري محدثا إصابته الواردة بالتقرير الطبي المرفق قاصدين من ذلك إزهاق روحه إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادته في وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.

وذكرت النيابة أن المتهمين من الأول حتى الرابع حازوا سلاحًا ناريًا بماسورة مششخنة "طبنجة" بدون ترخيص، بأن أحرز الأول وحاز الثاني حتى الرابع بواسطته ذخائر حية طلقات نارية عيار 9 م السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا لهم إحرازها أو حيازتها.

الجيزة جنوب الجيزة عامل قضية مركز الصف قضية ثأر

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