قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور: جلسة تحسم مصير إيبوكا مع سيراميكا كليوباترا
الاتحاد الإسباني يعلن عقوبة فينيسيوس بعد الطرد أمام فالنسيا
أدعية قبل الفجر للرزق وسداد الدين.. انتهز الفرصة وكن من الفائزين
برشلونة يتأهل للمباراة النهائية لـ كأس السوبر الإسباني
العام القادم..متحدث الوزراء يكشف تفاصيل نظام البكالوريا
أول مرة مجانا والثانية بـ500 جنيه| رسوم دخول امتحانات البكالوريا المصرية الجديدة
رئيس شعبة العطارة يكشف توقعاته لأسعار ياميش رمضان 2025
رئيس الوزراء: الصادرات السلعية غير البترولية تجاوزت 40 مليار دولار
إبراهيم عيسى: يجب تخصيص كل الميزانيات للتعليم وجعله على رأس الأولويات
وزير الثقافة يكشف أسباب قلة طباعة الكتب
أيمن العشري: القمة الثلاثية داعمة لمجتمع الأعمال وتعزز العلاقات الاقتصادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

العام القادم..متحدث الوزراء يكشف تفاصيل نظام البكالوريا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري
×

قال محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ما طرح اليوم حول نظام التعليم هو فكرة مبدئية، وسيتم طرحها بعد انتهاء المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، من مناقشتها.

وأوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج يحدث في مصر المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن نظام البكالوريا سيتم تطبيقه العام المقبل، متابعا: النظام سيتم تطبيقه على الصف الاول الثانوي بالعام المقبل.

واسترسل: بعد ذلك سيتم تطبيق النظام تدريجيا على باقي الفصول، منوها بأن ما قدمه وزير التعليم عن النظام هو مجرد طرح لتطوير نظام الثانوية العامة.

ومن المقرر تطبيق نظام البكالوريا المصرية ( بديل الثانوية العامة ) ، على الطلاب الذين يدخلون الصف الأول الثانوى العام المقبل.

و يعتمد نظام البكالوريا المصرية ( بديل الثانوية العامة ) على تنمية المهارات الفكرية والنقدية بديلاً عن الحفظ والتلقين، والتعلم متعدد التخصصات بدمج المواد العلمية والأدبية والفنية

تقييم مستمر و تقسيم المواد على عامين

يقوم نظام البكالوريا المصرية ( بديل الثانوية العامة ) على التقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين على الأقل

و يحظى نظام البكالوريا المصرية ( بديل الثانوية العامة ) بالاعتراف الدولي والفرص المتعددة من خلال جلستي امتحان سنوياً.

و يتكون نظام البكالوريا المصرية ( بديل الثانوية العامة ) من مرحلتين هما المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والمرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي).

مجلس الوزراء التعليم نظام نظام البكالوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

توجيه رئاسي بإقرار حزمة اجتماعية جديدة تخفف أعباء المواطنين

حزمة حماية اجتماعية جديدة.. رئيس الوزراء يعلن مفاجأة على الهواء

حزمة حماية اجتماعية جديدة.. رئيس الوزراء يعلن مفاجأة على الهواء

شهادة بلس الثلاثية

قبل انتهاء شهادات الـ27%.. تفاصيل شهادة «بلس» الثلاثية بعائد شهري 7291 جنيهًا

البنك الأهلي

بعائد يصل إلى 27%.. مفاجأة بشأن شهادات البنك الأهلي بعد تجديدها

مجلس الوزراء

بديل الثانوية العامة.. وزير التعليم يقدم عرضا لنظام شهادة البكالوريا المصرية

الطقس في مصر

الطقس غدا| أمطار غزيرة تضرب مناطق بالبلاد وتحذيرات من الشبورة

المخرج عمر زهران

المجوهرات مش بتاعة شاليمار.. مفاجأة في قضية المخرج عمر زهران

وزير التربية والتعليم

مفيش "علمي وأدبي".. مسميات جديدة للمواد التخصصية في بديل الثانوية العامة

ترشيحاتنا

التهنئة بعيد الميلاد المجيد

احتفالات وتهنئة إيبارشية باريس بعيد الميلاد المجيد

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رسالة خاصة من رئيس الوزراء لأطباء مصر.. والنقابة ترحب بقوة

جانب من اللقاء

الاعتماد والرقابة الصحية:المستشفيات الجامعية شريك نجاح أساسي بمنظومة التأمين الشامل

بالصور

15 صورة من احتفال أنغام بإطلاق ألبوم وكليب "تيجي نسيب"

أنغام
أنغام
أنغام

ياسمين رئيس تخطف الأنظار برفقة كلبها

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

محمد منير يستقبل وزير الثقافة بمنزله لتكريمه فى يوم الثقافة

محمد منير
محمد منير
محمد منير

احترس.. إعادة تسخين القهوة والنسكافيه يسبب مشاكل خطيرة | تفاصيل

إعادة تسخين القهوة والنسكافيه
إعادة تسخين القهوة والنسكافيه
إعادة تسخين القهوة والنسكافيه

فيديو

إنفلونزا الطيور

إنفلونزا الطيور تضرب البشر لأول مرة في أمريكا.. مدى انتشاره وخطورته

المتهمين

القبض على أصحاب فيديو القطة بالغربية

واقعة شقة مصر الجديدة

فيديو يكشف أسرار مأساة شقة مصر الجديدة: قصة غامضة تهز المنطقة

سحر حمدي

خطأ طبي جسيم يعرض فنانة شهيرة للموت | تفاصيل مثيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الأخلاق في عملية الإفتاء: تكامل الفقه والقيم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إلى شركاء الوطن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الجنيه المصري

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. رحلة حضارة تتحدى الزمن وتبهر العالم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

المزيد