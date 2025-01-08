العام القادم..متحدث الوزراء يكشف تفاصيل نظام البكالوريا

قال محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ما طرح اليوم حول نظام التعليم هو فكرة مبدئية، وسيتم طرحها بعد انتهاء المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، من مناقشتها.

وأوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج يحدث في مصر المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن نظام البكالوريا سيتم تطبيقه العام المقبل، متابعا: النظام سيتم تطبيقه على الصف الاول الثانوي بالعام المقبل.

واسترسل: بعد ذلك سيتم تطبيق النظام تدريجيا على باقي الفصول، منوها بأن ما قدمه وزير التعليم عن النظام هو مجرد طرح لتطوير نظام الثانوية العامة.

ومن المقرر تطبيق نظام البكالوريا المصرية ( بديل الثانوية العامة ) ، على الطلاب الذين يدخلون الصف الأول الثانوى العام المقبل.

و يعتمد نظام البكالوريا المصرية ( بديل الثانوية العامة ) على تنمية المهارات الفكرية والنقدية بديلاً عن الحفظ والتلقين، والتعلم متعدد التخصصات بدمج المواد العلمية والأدبية والفنية

تقييم مستمر و تقسيم المواد على عامين

يقوم نظام البكالوريا المصرية ( بديل الثانوية العامة ) على التقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين على الأقل

و يحظى نظام البكالوريا المصرية ( بديل الثانوية العامة ) بالاعتراف الدولي والفرص المتعددة من خلال جلستي امتحان سنوياً.

و يتكون نظام البكالوريا المصرية ( بديل الثانوية العامة ) من مرحلتين هما المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والمرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي).