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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

بعد واقعة الشيخ محمد أبو بكر وميار الببلاوي.. ما عقوبة الألفاظ الخارجة

الحبس
الحبس
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تنظر اليوم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية محاكمة الشيخ محمد ابو بكر والفنانة ميار الببلاوي في الاتهامات المتبادلة بينهما بتوجيه الألفاظ الخارجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحصل موقع صدى البلد على نص اسباب المحكمة في حكمها على الشيخ محمد ابو بكر بالحبس شهرين مع الإيقاف وتغريمه في تهمة توجيه الفاظ خارجه للاعلامية ميار الببلاوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت اسباب المحكمة أن المتهم الأول قذف المجنى عليها  منال محمد توفيق بطريق العلانية بأن نشر مقطعا مسجلا على حسابه الشخصي المسمى " الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب " عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والمتاح للعامة موجها إليها عبارات تضمنت وقائع محددة بالذات إن صحت لأوجبت عقابها واحتقارها عند أهل وطنها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضحت أسباب الحكم، أن الشيخ محمد ابو بكر، سب المجنى عليها سالفة الذكر بطريق العلانية بأن نشر المقطع المسجل محل الاتهام السابق على حسابه الشخصي انف البيان على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك المتاح للعامة موجها إليها عبارات تضمنت خدشا لاعتبارها وطعنا فى عرضها وخدشا لسمعة العائلات على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشارت المحكمة في أسباب حكمها، إلى أن الشيخ محمد ابو بكر ، ضايق المجنى عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجرائم محل الإتهام كما تعمد إزعاجها  بالاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة السب

المادة (306) من قانون العقوبات تنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

عقوبة القذف

ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

ميار الببلاوي الشيخ محمد ابو بكر الألفاظ الخارجة

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