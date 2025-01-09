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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

عيار 21 يتراجع بشكل مفاجئ.. أسعار الذهب اليوم الخميس 9 يناير 2025

عيار 21 يتراجع بشكل مفاجئ.. أسعار الذهب اليوم الخميس 9 يناير 2025
عيار 21 يتراجع بشكل مفاجئ.. أسعار الذهب اليوم الخميس 9 يناير 2025
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شهد سعر الذهب في مصر تراجعا جديدا في سوق الصاغة، حيث هبط سعر جرام الذهب عيار 21 إلى أقل من 3740 جنيها للبيع في محلات الصاغة، وفقًا لآخر تحديث في سوق الصاغة المصرية.

أسعار الذهب الآن في مصر

شهدت أسعار الذهب تغييرات ملحوظة، أبرزها انخفاض سعر عيار 21 الذي يلقى إقبالًا كبيرًا في السوق المصرية والذي سجل نحو  3760 جنيهًا للشراء بحسب أخر تحديث.

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2025 

تراجعت أسعار الذهب محليًا مع استمرار التأثيرات العالمية على سوق المعدن الأصفر، مما انعكس على الأسعار بشكل مباشر، حيث هبط سعر الأوقية إلى 2661  دولارًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 تراجعا ليصل إلى 3201 جنيها للبيع في محلات الصاغة، ويظل تراجعا من نحو  حوالي 3300 جنيه قبل أيام قليلة، ويعد عيار 18 خيارًا مفضلًا للكثيرين عند شراء الخواتم والسلاسل الذهبية.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

شهد سعر الجنيه الذهب عيار 24 تراجعا إلى 30080 جنيهًا بدون مصنعية، وقد يصل سعر الجنيه الذهب بالمصنعية إلى حوالي 33 ألف جنيه، أما سعر البيع فقد بلغ 29880 جنيهًا، مما يجذب اهتمام المستثمرين والراغبين في بيع مدخراتهم.

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

يعتبر عيار 21 الأكثر شعبية في السوق المصرية نظرًا لجاذبيته ولمعانه، وسجل سعر الجرام تراجعا ليصل إلى 3760 جنيهًا للشراء و 3735 جنيهات للبيع، ويتم إضافة مصنعية تتراوح بين 100 و250 جنيهًا لكل جرام عند الشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 24

يُفضل البعض شراء الذهب عيار 24 بسبب نقائه العالي الذي يصل إلى 99.99%، حيث تراجع سعر الجرام إلى 4297 جنيهًا في محلات الصاغة بدون مصنعية، مع إمكانية وصوله إلى 4500 جنيه عند إضافة المصنعية.

سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة تحركا ، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

  • عيار 24: 4297. جنيهًا للشراء، و 4268  جنيهًا للبيع.
  • عيار 21: 3760 جنيهًا للشراء، و 3735 جنيات للبيع.
  • عيار 18: 3222 جنيه للشراء، و 3201  جنيه للبيع.
  • عيار 14: 2506 جنيهًات للشراء، و 2490 جنيهًا للبيع.
  • عيار 12: 2148 جنيهًا للشراء، و 2134 جنيهًا للبيع.
سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عالميًا

سجل سعر الذهب عالميًا، حيث سجلت الأوقية 2661 دولار ، مقارنةً بأعلى سعر بلغته الشهر الماضي عند 2790.41 دولار.

ما الفرق بين الذهب عيار 21 و24؟

يحتوي الذهب عيار 24 على نسبة نقاء تصل إلى 99.99%، ما يجعله الأعلى جودة، بينما يحتوي عيار 21 على 87.5% من الذهب مع مزيج من معادن أخرى، كلما انخفض العيار، زادت نسبة المعادن المضافة

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