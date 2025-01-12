قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد طلعت: شيكابالا الأكثر مساهمة في الأهداف خلال مباريات القمة
حبس صالح جمعة نجم الأهلي السابق .. لهذا السبب
استثمر أموالك بأعلى فائدة.. اكتشف تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري 2025
وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها
ملامح البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الـ56
طقس الـ 5 أيام المقبلة.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين
إيلون ماسك يعلن نجاح زرع شريحة دماغية لشخص ثالث .. تفاصيل
التجديد أو الرحيل النهائي| زيزو يفرض شروطه على الزمالك بعد عرض “الإتفاق” السعودي
أول حالة بالدقهلية.. «الصحة»: إجراء قسطرة مخية تشخيصية بمستشفى ميت غمر العام
إسرائيل.. نتنياهو وسموتريتش يعقدان اجتماعًا عاجلًا لبحث صفقة تبادل الأسرى
مدبولي: نعمل على دفع جهود التنمية في الساحل الشمالي الغربي لتعظيم العائد
تحويلات مرورية بمحور محمد علي فهمي بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحذير من الأرصاد لطلاب المدارس.. وخريطة سقوط الأمطار اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس
نهلة إبراهيم
×

وجهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تحذيرًا لطلاب المدارس أثناء خروجهم لأداء الامتحانات في فترة الصباح الباكر، قائلة إنهم يجب أن يتوخوا الحذر نظرًا لانخفاض درجات الحرارة في التوقيت بشك ملحوظ.

 

خريطة سقوط الأمطار اليوم

وأضافت “غانم” خلال تصريحات تليفزيونية، أنه لا توجد فرص أمطار على أي محافظة بسبب وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما عدا بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وبعض الأماكن من محافظات شمال الوجه البحري.
 

وأوضحت أن فرص الأمطار ستكون ضعيفة وعلى فترات متقطعة من اليوم، بجانب وجود اعتدال في نشاط  الرياح على أغلب محافظات الجمهورية، حيث تسود حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية ومتوقع استمرارها حتى الخميس المقبل.
 

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن مصادر الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد ستكون كتل هوائية صحراوية تعمل على زيادة قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار، حيث تسجل درجات الحرارة قيم أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين لثلاث درجات. 
 

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم متوقع أن تسجل  العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية، حيث تسود أجواء شتوية مستقرة تمامًا على أغلب الأنحاء.

 

ومع دخول فترة الليل وغياب أشعة الشمس سيكون هناك انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث تتراوح الصغرى على القاهرة الكبرى بين 11 و12 درجة مئوية وسجل أقل من 10 درجات على المدن الجديدة.
 

ولفتت إلى أن هذه الكتل الهوائية ستكون نسب الرطوبة فيها منخفضة ولذلك سيزيد الإحساس بالبرودة خلال فترة الليل، حيث تسود أجواء شديدة البرودة في أغلب محافظات الجمهورية، وتصل لحد الصقيع على المزروعات الموجودة في وسط الصعيد.

 

وحذرت: “هنخلي بالنا من فروق قيم درجات الحرارة اللي هتكون موجودة بين فترة النهار والليل، وعدم الانخداع بأشعة الشمس والدفء فترة النهار وعدم تخفيف الملابس واستمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة”.

الأرصاد الجوية الأرصاد طلاب المدارس درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب الآن في مصر

عيار 21 يتحرك إلى مستويات جديدة.. سعر الذهب اليوم الأحد 12 يناير 2025

فريق بيراميدز في المطار

هبوط اضطراري وإغماء بين اللاعبين.. ماذا حدث لطائرة بيراميدز خلال 120 دقيقة في سماء أنجولا؟

لاعبو بيراميدز

تقلبات جوية وإصابات بين أفراد الفريق.. طائرة بيراميدز تعود للهبوط اضطراريا إلى أنجولا|شاهد

موعد صرف معاشات فبراير 2025 وجدول الحد الأدنى والأقصى بعد الزيادة

رسميًا.. موعد صرف معاشات فبراير 2025 وجدول الحد الأدنى والأقصى بعد الزيادة

بيراميدز

طائرة بيراميدز تعود للهبوط اضطراريًا إلى أنجولا بعد ساعتين من الإقلاع

جماهير الزمالك

نبأ سار للجماهير .. الزمالك يجدد عقد نجم الفريق

محمد منير

تليف بالكبد ومشاكل بالرئة والكلى.. تطورات الحالة الصحية لمحمد منير

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد 12-1-2025

ترشيحاتنا

طريقة عمل اللحمة الباردة.

طريقة عمل اللحمة الباردة

النظام النباتى

مميزات وعيوب النظام النباتي لتعزيز صحتك

الأحذية تحميك منها .. اسباب ألام الركبتين عند صعود السلم

الأحذية تحميك منها .. أسباب آلام الركبتين عند صعود السلم

بالصور

كريمة مختار .. صاحبة أدوار الأم الخالدة في ذكرى رحيلها

كريمة مختار
كريمة مختار
كريمة مختار

بدون زيت.. طريقة عمل توست محلات الكشري المقرمش

توست الكشري
توست الكشري
توست الكشري

فوائد وأضرار.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي بالسمنة البلدي؟

شاي بالسمنة البلدي
شاي بالسمنة البلدي
شاي بالسمنة البلدي

روشتة هاني الناظر لمشاكل الشعر في الشتاء

هاني الناظر
هاني الناظر
هاني الناظر

فيديو

امام عاشور

هيعاقبوا إمام عاشور.. رد فعل الأهلي على مشكلة "البالونة"

نشوى مصطفى في أول ظهور لها بعد وفاة جوزها

الالتزامات تجبرنا نشتغل.. انهيار نشوى مصطفى في أول ظهور لها بعد وفاة جوزها

ايمان عبد اللطيف

الشروط والخطوات.. كيف تحصل على منحة 1000 جنيه؟

الفنانة انغام

شالله ما جاب.. تريند مجبش سيرتي لأم عمر يصل لأنغام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "نافذة فرص" الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الآفاق المستقبلية الثلاثية لمصر واليونان وقبرص

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الطغاة يصنعون الغزاة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تأسيس الجمهورية الجديدة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الافتتاح الذي ينتظره العالم

المزيد