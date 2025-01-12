تحذير من الأرصاد لطلاب المدارس.. وخريطة سقوط الأمطار اليوم

وجهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تحذيرًا لطلاب المدارس أثناء خروجهم لأداء الامتحانات في فترة الصباح الباكر، قائلة إنهم يجب أن يتوخوا الحذر نظرًا لانخفاض درجات الحرارة في التوقيت بشك ملحوظ.





خريطة سقوط الأمطار اليوم

وأضافت “غانم” خلال تصريحات تليفزيونية، أنه لا توجد فرص أمطار على أي محافظة بسبب وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما عدا بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وبعض الأماكن من محافظات شمال الوجه البحري.



وأوضحت أن فرص الأمطار ستكون ضعيفة وعلى فترات متقطعة من اليوم، بجانب وجود اعتدال في نشاط الرياح على أغلب محافظات الجمهورية، حيث تسود حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية ومتوقع استمرارها حتى الخميس المقبل.



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن مصادر الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد ستكون كتل هوائية صحراوية تعمل على زيادة قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار، حيث تسجل درجات الحرارة قيم أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين لثلاث درجات.



وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية، حيث تسود أجواء شتوية مستقرة تمامًا على أغلب الأنحاء.





ومع دخول فترة الليل وغياب أشعة الشمس سيكون هناك انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث تتراوح الصغرى على القاهرة الكبرى بين 11 و12 درجة مئوية وسجل أقل من 10 درجات على المدن الجديدة.



ولفتت إلى أن هذه الكتل الهوائية ستكون نسب الرطوبة فيها منخفضة ولذلك سيزيد الإحساس بالبرودة خلال فترة الليل، حيث تسود أجواء شديدة البرودة في أغلب محافظات الجمهورية، وتصل لحد الصقيع على المزروعات الموجودة في وسط الصعيد.





وحذرت: “هنخلي بالنا من فروق قيم درجات الحرارة اللي هتكون موجودة بين فترة النهار والليل، وعدم الانخداع بأشعة الشمس والدفء فترة النهار وعدم تخفيف الملابس واستمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة”.