أخبار كفر الشيخ.. المحافظ يتفقد متحف الآثار وتخريج دفعة جديدة بكلية العلاج الطبيعي

شهدت محافظة كفر الشيخ، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأحداث والفعاليات المهمة، ومن بين هذه الأخبار ما يلي :

1- أيقونة التاريخ.. محافظ كفر الشيخ يتفقد متحف الآثار القومي |صور

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، متحف الآثار بمدينة كفرالشيخ "عاصمة المحافظة، في إطار اهتمام المحافظة بالتراث التاريخي والحضاري، مؤكدًا أهمية المتحف في إبراز تاريخ كفرالشيخ وتعريف الزوار بما تحتويه من آثار قيمة تعكس الحضارة المصرية العريقة، وذلك بحضور الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير عام المتحف.

2- بنسبة 85%.. الانتهاء من تطوير ساحة مسجد الدسوقي بكفر الشيخ | صور

تفقد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، أعمال المرحلة الأولى من تطوير ساحة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

3- جامعة كفر الشيخ تشهد حفل تخريج دفعة جديدة بكلية العلاج الطبيعي

شهدت قاعة الاحتفالات الكبري بجامعة كفر الشيخ، حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية العلاج الطبيعي بالجامعة دفعة العام الاكاديمي 2024، برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

4- لمواجهة الأزمات والكوارث.. محافظ كفر الشيخ يتابع جاهزية معدات مجلس مدينة بيلا

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، الحالة الفنية وصلاحية المعدات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، للتأكد من جاهزية هذه المعدات وقدرتها على مجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها حال حدوثها بمركز بيلا، بإشراف آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، وبحضور العميد تامر الرويني، مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة.