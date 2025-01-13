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طريقة الاشتراك في التأمين الصحي الشامل 2025 (خطوات التسجيل والورق المطلوب)
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طريقة الاشتراك في التأمين الصحي الشامل 2025 (خطوات التسجيل والورق المطلوب)

طريقة الاشتراك في التأمين الصحي الشامل 2025 (خطوات التسجيل والورق المطلوب) - صورة أرشيفية
طريقة الاشتراك في التأمين الصحي الشامل 2025 (خطوات التسجيل والورق المطلوب) - صورة أرشيفية
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ما طريقة الاشتراك في التأمين الصحي الشامل 2025 .. سؤال يتبادل إلى أذهان آلاف المواطنين للاشتراك ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل التي أطلقتها الدولة مؤخرًا، ولمعرفة المزايا التي تكفلها هذه المنظومة للمواطنين. 

طريقة الاشتراك في التأمين الصحي الشامل

طريقة الاشتراك في التأمين الصحي الشامل 2025 ، لتسجيل نفسك وعائلتك في نظام التأمين الصحي الشامل، يتعين عليك زيارة أقرب وحدة صحية أو مركز طبي أسري، لإجراء فحص شامل، بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم بعض المستندات الأساسية، مثل بطاقة الرقم القومي وشهادات ميلاد معتمدة للأطفال، بعد ذلك يتم فتح ملف طبي للأسرة يشتمل على البيانات الصحية جميعها، كما يُسجَّل أفراد الأسرة في قاعدة بيانات النظام لتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية.

اقرأ أيضًا:

طريقة الاشتراك في التأمين الصحي الشامل 2025 (خطوات التسجيل والورق المطلوب) - صورة أرشيفية
طريقة الاشتراك في التأمين الصحي الشامل 2025 (خطوات التسجيل والورق المطلوب) - صورة أرشيفية

الورق المطلوب للاشتراك في التأمين الصحي الشامل

  • صورة سارية من بطاقة الرقم القومي للعائل وجميع أفراد الأسرة
  • قيد عائلي (إن لزم الأمر) مع تحديد الاشتراكات الواجبة
  • شهادة ميلاد مميكنة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة
  • صورة مميكنة من وثيقة الزواج
  • بالنسبة للحالات الخاصة، مثل الطلاق أو الهجرة، يتم تقديم مستندات إضافية تضم ما يلي:
  • قرار محكمة بحضانة الأم أو الوصاية على الأبناء.
  • إفادة من القوات المسلحة إن لم يستفد العائل وأسرته من الخدمات الطبية.
  • وثيقة الطلاق أو إفادة من مصلحة السجون في حال وجود أحد أفراد الأسرة مسجون.
طريقة الاشتراك في التأمين الصحي الشامل 2025 (خطوات التسجيل والورق المطلوب) - صورة أرشيفية
طريقة الاشتراك في التأمين الصحي الشامل 2025 (خطوات التسجيل والورق المطلوب) - صورة أرشيفية

المستندات المطلوبة وفقًا لمستوى الدخل

  • طابعة تأمينية من التأمينات الاجتماعية.
  • بيان بالمعاش العسكري إن كان العائل من القوات المسلحة.
  • إقرار ضريبي من مصلحة الضرائب في حالة العمل الحر.
  • من خلال هذه الخطوات يمكنك ضمان تسجيلك في التأمين الصحي الشامل والاستفادة من جميع الخدمات الصحية التي يقدمها النظام.
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