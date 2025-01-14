عكس المتوقع.. طقس اليوم الثلاثاء 14\1\2025 ودرجات الحرارة المتوقعة

أشار بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية الصادر عن اليوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025 إلى استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، كما حذر البيان من وجود شبورة مائية كثيفة في الصباح، وسنتعرف خلال السطور التالية عن تفاصيل حالة الطقس التي تضمنها البيان ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

طقس مائل للدفء نهارًا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه سيسود اليوم طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

أمطار خفيفة

كشف البيان أيضًا عن فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد ومدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وفيما يخص الرياح فستكون الرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وسيصل سرعتها (20 كم / س)، فيما سيصل سرعة الرياح في السواحل الشمالية الغربية إلى (22 كم / س)، بينما سيصل سرعة الرياح في السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء إلى (24 كم/س).

الشبورة المائية

أوضح البيان وجود شبورة مائية كثيفة صباحًا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة البحرين

حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة وبارتفاع أمواج يصل من 1 متر إلى 1.5 متر، وسيكون اتجاه الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية. وفيما يخص حالة البحر الأحمر فستكون خفيفة إلى معتدلة وسيصل ارتفاع الأمواج من 1 متر إلى 1.5 متر، وباتجاه رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

جاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال الثلاث أيام المقبلة على النحو التالي: