جمال سليمان يتصدر موقع " إكس " بعد عودته لسوريا

تمكن اسم الفنان جمال سليمان من تصدر موشر البحث عبر موقع التغريدات العالمي “ أكس ” في مصر .

وجاء تصدر اسم الفنان جمال سليمان لموقع التغريدات العالمي أكس بعد ظهوره الاعلامي الاول عقب عودته إلي سوريا بعد غياب استمر 13 عامًا .

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وكشف الفنان جمال سليمان، تفاصيل عودته لبلده سوريا، بعد سقوط نظام بشار الأسد، مشيرا إلى أنه خرج من وطنه سوريا في نهاية عام 2011.

خرجت من وطني سوريا في نهاية عام 2011

وأضاف جمال سليمان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مساء الاثنين، ان لم يتمكن من العودة منذ ذلك الوقت، وذلك بسبب نظام بشار الأسد، وابي وامي توفوا ولم استطع حضور دفنتهم أو عزائهم.

وتابع جمال سليمان، ان تقريبا قضيت رأس السنة 2011 - 2012 في سوريا، وسافرت على مصر كان عندي تصوير، وفي غيابي عناصر أمن من كل الفروع الأمنية اقتحموا بيتي وحطموه.