مصادر تكشف طلب حماس قبل الإعلان عن الموافقة على صفقة غزة

كشفت مصادر أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لا تزال تراجع بعض بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعملية تبادل الأسرى مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية قبل الرد.

وأوضحت المصادر لفضائية "العربية" أن حركة حماس طلبت مهلة ساعات للرد النهائي على المقترح الحالي.

وكشفت وسائل إعلام عبرية مساء الثلاثاء، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تتوقع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الاتفاق المزمع التوصل إليه سيشمل تنفيذ وقف لإطلاق النار بدءًا من صباح يوم الأحد المقبل.

وأفادت صحيفة "هآرتس" في تقرير لها اليوم، بأن سبع مستشفيات إسرائيلية على استعداد لاستقبال الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم من قطاع غزة في إطار صفقة تبادل الأسرى المحتملة بين حركة حماس وإسرائيل.