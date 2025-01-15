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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحب قلقي قبل لقائكم .. كاظم الساهر يوجه رسالة لجمهوره

كاظم الساهر
كاظم الساهر
تقى الجيزاوي
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وجّه الفنان كاظم الساهر رسالة لجمهوره ومحبيه، مؤكدًا أنه يشعر دائمًا بالقلق قبل لقائهم وأنه يغني بكل حب.

ونشر كاظم الساهر صورة عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام ، وكتب معلقًا: “أحب قلقي قبل لقائكم .. شوقًا للتحليق في سمائكم.. لأني أحبكم أغني”.

ويستعد الفنان كاظم الساهر، لإحياء حفل غنائي في قصر الإمارات بمدينة أبو ظبي الإماراتية يوم 30 يناير الجاري، ضمن سلسلة حفلاته في بداية العام الجديد. 

أسعار حفل كاظم الساهر فى أبو ظبي 

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل كاظم الساهر في أبو ظبي، عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور. 

وجاءت أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر، بين الفئات السعرية التالية: (14239.07 جنيه مصري، 25043.60 جنيه مصري، 50087.19 جنيه مصري) ، ومن المقرر أن يقدم كاظم الساهر باقة من أغانيه المميزة.

أحدث حفلات كاظم الساهر

وأحيا  الفنان كاظم الساهر مؤخرًا حفل غنائي ساهر له شهر ديسمبر الماضي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان بين ثقافتين. 

وخلال الحفل، تألق كاظم الساهر، بباقة من أجمل أغانيه الطربية، منها: (صغير وملعب، يا ساكنة حينا، أنا وليلى). 

ألبوم كاظم الساهر الجديد

وفي شهر فبراير 2024، طرح كاظم الساهر، ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "مع الحب"، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.

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