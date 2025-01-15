انطلاق قافلة طبية متكاملة بمراكز الوادي الجديد.. اليوم

أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن تنفيذ قافلة طبية متكاملة، تبدأ من اليوم الأربعاء، وذلك بالتنسيق مع إحدي المؤسسات الأهلية بمركزي الخارجة والداخلة، وذلك تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وبالتنسيق والتعاون بين اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومحافظة الوادي الجديد.



وجاء في البيان الرسمي لمحافظة الوادي الجديد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أن القافلة الطبية المتكاملة، بواحتي الخارجة والداخلة؛ وفقًا للمواعيد التالية: مستشفى الداخلة العام يومي الأربعاء والخميس 15، 16 يناير 2025 م، هذا وتعقد قافلة طبية متكاملة اليوم الأربعاء تتضمن قافلة رمد متكاملة، هذا فيما تنظم القافلة يوم الخميس الكشف في تخصصات عظام - باطنة - أطفال - جلدية - أنف وأذن.



وتشهد مستشفى الخارجة التخصصي يومي السبت والأحد 18، 19 يناير ٢٠٢٥م، يوم السبت قافلة رمد متكاملة، ويوم الأحد قافلة تضم تخصصات عظام - باطنة - أطفال - جلدية - أنف وأذن.