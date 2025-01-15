مفاجأة بشأن واقعة خطأ امتحان العربي للصف الثالث الابتدائي بالقليوبية

كشف أيمن صقر، رئيس قسم التعليم في وكالة أنباء الشرق الأوسط، تفاصيل واقعة الخطأ الذي تم اكتشافه في امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإبتدائي بالقليوبية.



وأوضح في مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وأحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه تلاحظ وجود خطأ بالسؤال الرابع نموذج «ج»، بامتحان اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي، بإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية.



وأشار أيمن صقر، إلى أنه فور اكتشاف الخطأ تم إبلاغ مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.



وأضاف صقر، أنه تمت مجازاة المتسببين في خطأ امتحان اللغة العربية وإحالتهم إلى التحقيق، وسيتم توزيع درجات السؤال الخطأ على باقي الإمتحان.

