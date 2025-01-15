أسيوط.. استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية بالمراكز والمدن

أكد الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على استمرار تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات التي توفر الخدمات المختلفة للمواطنين ومنها تنظيم قافلة طبية بالوحدة المحلية لقرية العتمانية التابعة لمركز البدارى ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان " والتي تهدف لتحسين جودة حياة المواطنين وتقديم الأنشطة التوعوية المختلفة وكافة الخدمات في مختلف المجالات بطريقة تكاملية تساهم في تحسين قدرة الأفراد وتطوير مهاراتهم ضمن خطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء مجتمع متقدم وواعي يشارك في إستكمال بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ .



وأوضح المحافظ - في بيان له - أن مديرية الصحة والسكان بالمحافظة بقيادة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل الوزارة قد نظمت قافلة طبية مجانية بالوحدة المحلية لقرية العتمانية التابعة لمركز البدارى وذلك بمتابعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة البدارى برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز لأعمال القافلة والكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان وتذليل العقبات لها وتسهيل وتيسير مهامها.



ولفت المحافظ إلى مشاركة نخبة متميزة من الأطباء المتخصصين في التخصصات المختلفة فضلاً عن الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب مشيراً إلى تضمن القافلة عدة تخصصات مختلفة من بينها الرمد، والجلدية، والنساء والتوليد، والأسنان، والباطنة، الصدرية، والأطفال، والجراحة العامة، والمسالك البولية، وتنظيم الأسرة، والأمراض المزمنة بالإضافة إلى خدمات التحاليل، والفحوصات المعملية، والتثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجدة بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة .