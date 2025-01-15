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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وسائل إعلام عبرية: نتنياهو أكد إنجاز صفقة تبادل الأسرى

نتنياهو
نتنياهو
محمد على
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كشفت وسائل إعلام عبرية عن أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين  نتنياهو قد أعطى موافقته على إنجاز صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.

وذكرت تقارير وسائل الإعلام أنه تبعًا لذلك سيجري نتنياهو مشاورات مساء اليوم مع أعضاء الوفد الإسرائيلي المفاوض الموجود في الدوحة للوقوف على الخطوط الأخيرة قبل الصفقة.
وبموجب هذا سينعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في الاحتلال الليلة في وقت قام فيه الوزراء بتعديل برامجهم.

وكشفت وسائل الإعلام عن لمحات من الخطة الموضوعة لمبادلة الأسرى، ذاكرة أنه في اليوم الـ28 من الصفقة ووقف إطلاق النار سيطلق سراح 3 مختطفين و3  في اليوم الـ35 والباقون في الأسبوع الأخير من الصفقة.

وينص الاتفاق على الإفراج عن 3 مختطفين باليوم الأول و4 باليوم السابع و13 في اليوم الـ14.

نتنياهو المقاومة الفلسطينية رئيس وزراء الاحتلال صفقة تبادل الأسرى الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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