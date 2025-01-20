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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أخبار العالم| نقل الدفعة الأولى للأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر إلى الضفة وترامب يتعهد بمنع الحرب العالمية الثالثة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
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نشر موقع صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:


جيش الاحتلال بعد المرحلة الأولى لتبادل الأسرى: 94 رهينة لا تزال بأيدي حماس

قال المتحدث الرسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاغاري خلال إحاطة صحفية، إن تل أبيب تعتقد أن 94 رهينة ما يزالون محتجزين لدى حماس في غزة"، وذلك بعد الإفراج عن 3 رهينات.

ترامب يختار ستايسي ديكسون مديرة قائمة بالأعمال للمخابرات الوطنية

قال متحدث باسم مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اختار ستايسي ديكسون لتصبح المديرة القائمة بالأعمال للمخابرات الوطنية.

تثير أطماع ترامب.. برلماني يدعو جرينلاند لفرض رسوم على عبور السفن

طالب عضو في برلمان جرينلاند، سلطات الجزيرة بفرض رسوم على عبور السفن لمياهها الإقليمية.
التليفزيون الفلسطيني: حافلات المفرج عنهم تصل بيتونيا غرب رام الله

أفاد التليفزيون الفلسطيني بوصول حافلات تقل أسرى فلسطينيين مفرج عنهم في إطار اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى والمحتجزين في غزة إلى بيتونيا غرب رام الله في وقت متأخر من مساء الأحد.
بايدن يتبع تقليدا رئاسيا معتمدا لعقود عند تسليم الحكم لترامب

قالت شبكة "سي إن إن" الأميركية إن الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن سيترك للرئيس المنتخب دونالد ترامب، رسالة متبعا بذلك التقاليد الرئاسية لنقل الحكم.

ترامب: أتعهد بمنع الحرب العالمية الثالثة وإيقاف الفوضى في الشرق الأوسط

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مجددا عزمه إنهاء النزاعين في أوكرانيا والشرق الأوسط ومنع اندلاع حرب عالمية ثالثة.

قرقاش: آن الأوان لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

قال الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد، إنه آن الأوان لإقامة دولة فلسطينية، بعد أشهر من الموت والدمار في غزة.

بدء عملية نقل الدفعة الأولى للأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر إلى الضفة

أفادت وسائل إعلام محلية في فلسطين بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء في عملية نقل الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر إلى الضفة الغربية المحتلة.

بابا الفاتيكان ينتقد خطط ترامب لطرد المهاجرين

انتقد بابا الفاتيكان فرنسيس خطط دونالد ترامب بشأن تشديد إجراءات الهجرة عندما يعود إلى البيت الأبيض في وقت لاحق اليوم الإثنين.

الشرع يلتقي والدة الصحفي أوستن تايس المختفي في سوريا

التقى قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، يوم الأحد، بديبرا تايس والدة الصحفي الأمريكي أوستن تايس المختفي في سوريا.

ترامب: إلغاء كل الأوامر التنفيذية التي أصدرها بايدن

تعهّد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال تجمّع حاشد الأحد في واشنطن عشية تنصيبه، بإلغاء كل الأوامر التنفيذية التي أصدرها جو بايدن.

ترامب: إذا لم يتم احترامنا ويصمد اتفاق غزة سيندلع الجحيم

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أمس الأحد، أنه "إذا لم يتم احترامنا ويصمد اتفاق غزة سيندلع الجحيم".

الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة مهمة صعبة ومعقدة

حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس الأحد من أن إعادة بناء النظام الصحي في قطاع غزة ستكون "مهمة معقدة وصعبة" بعد حرب مدمرة انطلقت قبل أكثر من 15 شهرا.

الفلسطينيون يستقبلون السجناء المفرج عنهم باحتفالات شعبية

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية عن وصول الأسرى الفلسطينيين إلى منازلهم بعد إفراج إسرائيل عنهم وسط احتفالات شعبية.

حماس ترامب فلسطين غزة الضفة

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