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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذير عاجل من الصحة حول أخطاء استعمال المضادات الحيوية

المضاد الحيوي
المضاد الحيوي
عبدالصمد ماهر
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كشفت وزارة الصحة والسكان أخطاءً شائعة عند استخدام المضادات الحيوية، والتي يجب تجنبها للوقاية من الإصابة بمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية. 

أخطاء شائعة تجنبها عند استخدامك للمضادات الحيوية:

  •  استخدام المضاد الحيوي بدون استشارة الطبيب.
  •  استخدام المضاد الذي وصف لشخص آخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.
  • تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.

وزير الصحة يشدد على سرعة تسليم مبنى الغسيل الكلوي الجديد في الميعاد المقرر

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء عاصم سعدون، نائب محافظ شمال سيناء، مستشفى العريش العام، وذلك لمتابعة الاستعدادات الجارية بمستشفيات محافظة شمال سيناء لتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء الفلسطنيين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء شدد خلال جولته في المستشفى على سرعة تسليم مبنى الغسيل الكلوي الجديد وفقا للمواعيد المقررة، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للقسم 82 ماكينة غسيل كلوي.

وقال «عبد الغفار» إن الوزير تفقد قسم الاستقبال، وحرص على الاطمئنان على جاهزية القسم لاستقبال الحالات الحرجة.

وعلى هامش زيارته لمستشفى العريش العام، نوه «عبد الغفار» إلى أن الوزير ترأس اجتماع غرفة الأزمات لإدارة أحداث غزة، وذلك لمناقشة أوجه التنسيق بين وزارة الصحة، ووزارة التضامن، ومحافظة شمال سيناء، لتقديم جميع سبل الدعم، وتذليل العقبات، والوقوف على التحديات لتقديم أفضل الخدمات الصحية للأشقاء الفلسطنيين.

ولفت «عبد الغفار» إلى أن الوزير أكد على دور مصر الريادي في استقبال وعلاج الجرحى والمصابين الفلسطنيين، وتقديم جميع أوجه الرعاية الطبية لهم منذ بداية الحرب على غزة.

وأشار إلى أن الوزير أكد على أهمية التنسيق بين الوزارتين، والهلال الأحمر المصري، وجميع الجهات المعنية لإيصال المساعدات لقطاع غزة.

وتابع «عبد الغفار» أن الوزير وجه بتوفير جميع اللوجستيات التي تحتاجها الأطقم الطبية، وتوفير سكن به جميع سبل الراحه لجميع الأطقم الطبية، وتذليل أي عقبات بالتعاون مع وزارة التضامن، ومحافظة شمال سيناء لتقديم أفضل الخدمات الطبية.

من جانبها، أبدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، استعدادات وزارة التضامن لتوفير جميع أوجه الدعم اللوجستي، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتقديم المساعدات اللازمة للفلسطينيين.

رافق الوزير خلال الجولة الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد سعفان، مساعد وزير الصحة لشئون المستشفيات، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور أحمد العزب، رئيس قطاع العمليات والتشغيل بهيئة الإسعاف، والدكتور أحمد سمير مدير مديرية الشئون الصحية في شمال سيناء، والدكتور، والدكتورة آمال الإمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر، والدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة دينا الصيرفي، مساعد وزيرة التضامن للتعاون الدولي، وأيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن، وعبد السلام محمد، مدير مكتب وزيرة التضامن.

الصحة وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان المضادات الحيوية المضاد الحيوي

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