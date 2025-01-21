رئيس مدينة بورفؤاد يعلن موعد إقامة سوق اليوم الواحد بأسعار مخفضة

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد عن بدء التجهيزات لإقامة «سوق اليوم الواحد» بشارع الجلاء بجوار سنترال بورفؤاد يوم الجمعة القادم ، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة ضمن خطة الدولة الشاملة التي تهدف إلى ضمان استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية واللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد بتوفير وتقديم المنتجات الأساسية بأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.

الدكتور إسلام بهنساوي : أسواق اليوم الواحد ستقدم سلعا عالية الجودة بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار السوق

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد، أن فكرة «سوق اليوم الواحد» تعتمد على زيادة المعروض السلعي، وتخفيض السعر، والحد من الحلقات الوسيطة بين المنتح والمستهلك لتقليل التكلفة كما يوفر للمنتجين الفرصة لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين دون تدخل وسطاء، ما يعزز قدرة المواطنين على الحصول على السلع بأسعار مناسبة والتي تعتبر خطوة جديدة ضمن المبادرات التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين.

وأشار الدكتور إسلام بهنساوي إلى أن «سوق اليوم الواحد» ليس مجرد فرصة لشراء السلع بأسعار منخفضة، بل يعكس أيضًا أهمية التعاون بين جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك الحكومة، والمواطنين، وأصحاب الأعمال، منوها إلى أن السوق سيضم تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، مثل اللحوم والدواجن والأسماك والخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى مثل المنتجات الحرفية واليدوية والملابس والمنسوجات وغيرها الكثير بأسعار مخفضة، مضيفًا أن هذه المبادرة ستسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن الأسر، من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار أقل من الأسواق التقليدية.