وصفة للعشاء سهلة وسريعة.. طريقة عمل بطاطس بيورية بالجبن

تعتبر طريقة عمل بطاطس بيورية بالجبن من وصفات المطبخ العربي، والتي يمكن تحضيرها على العشاء، وهي وصفة مشبعة وصحية.

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل بطاطس بيورية بالجبن، وهي من الأكلات العربية، ويمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل بطاطس بيورية بالجبن

طريقة عمل بطاطس بيورية بالجبن

مقادير طريقة عمل بطاطس بيورية بالجبن:

4 حبات بطاطس كبيرة.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

نصف كوب حليب دافئ.

نصف كوب جبن موزاريلا مبشور.

نصف كوب جبن شيدر مبشور.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

رشة جوزة الطيب (اختياري).

بقدونس مفروم للتزيين.



طريقة عمل بطاطس بيورية بالجبن :

ـ لسلق البطاطس: قشري البطاطس وقطعيها إلى مكعبات، ثم ضعيها في ماء مغلي مع قليل من الملح حتى تنضج تماماً (حوالي 20 دقيقة).

ـ هرس البطاطس: صفي البطاطس جيداً من الماء، ثم اهرسيها باستخدام هراسة البطاطس أو شوكة حتى تصبح ناعمة وخالية من الكتل.

ـ لتحضير البيورية: أضيفي الزبدة إلى البطاطس المهروسة واخلطي جيداً حتى تذوب.

ـ أضيفي الحليب الدافئ تدريجياً مع الاستمرار في الخلط حتى تحصلي على قوام كريمي.

ـ إضافة الجبن: أضيفي جبن الموزاريلا والشيدر إلى الخليط، وقلبي حتى يذوب الجبن ويتجانس مع البطاطس.

ـ تبلي بالملح والفلفل الأسود ورشة جوزة الطيب حسب الرغبة.

ـ ضعي البطاطس البيورية في طبق التقديم، وزينيها بالبقدونس المفروم.

ـ يمكن تقديمها كطبق جانبي مع اللحم أو الدجاج.