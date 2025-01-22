السجن المشدد 10 سنوات لـ عامل سرق تليفون سائق توك توك بأسيوط

عاقبت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط،عاطلا، بالسجن المشدد 10 سنوات لقيامة بسرقة هاتف محمول من سائق توك توك بمركز الفتح بأسيوط.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد فتحي كروت الرئيس بالمحكمة ، و إيهاب أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر وعثمان أحمد عبد الحميد .



تعود وقائع القضية رقم 15205 لسنة 2024 جنايات مركز الفتح إلى ورود بلاغا لضباط مركز الشرطة من المجني عليه " أحمد . م . ع " 18 عاما، سائق توك توك بقيام المتهم " محمد . ج . م " 30 عاما، عاطل بسرقة هاتفه المحمول أثناء استقلاله التوك توك .



وتوصلت تحريات الرائد حسام محمد عبد العظيم معاون مباحث مركز شرطة الفتح، إلى قيام المتهم " محمد . ج . م " استيقاف توك توك قيادة المجني عليه " أحمد . م . ع " وطلب منه توصيله إلى قرية الواسطى وأثناء سيرهما بإحدى الشوارع الجانبية قام المتهم بإشهار سلاح ابيض " مطواة " وقام بوضعها على رقبة المجني عليه وسرق هاتفه المحمول تحت تهديد السلاح .