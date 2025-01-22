أماكن سقوط الأمطار في 16 محافظة.. اعرف حالة الطقس اليوم

أماكن سقوط الأمطار .. الهيئة العامة للأرصاد الجوية كشفت عن حالة الطقس اليوم وخريطة سقوط الأمطار على القاهرة و15 محافظة، على مدار اليوم وخلال فترات متقطعة.

الأرصاد الجوية شددت في بيان، على ضرورة توخي الحذر واتخاذ الاستعدادات الكافية والتدابير اللازمة لمواجهة الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية.

خريطة سقوط الأمطار

خريطة الطقس كشفت عن أماكن سقوط الأمطار المتوسطة والرعدية أحيانا في (مطروح- والصحراء الغربية)، تمتد مساءً إلى (الإسكندرية - وكفر الشيخ- والبحيرة- والغربية- والمنوفية- والدقهلية)، على فترات.

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كما تتوافر فرص سقوط الأمطار على مناطق من (الشرقية- والقليوبية- والقاهرة- - وبني سويف- والسويس- والإسماعيلية- والفيوم) على فترات متقطعة.

النشرة الجوية اليوم

هيئة الأرصاد الجوية حذّرت من تكون الشبورة المائية الكثيفة التي تصل حد الضباب على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية حتى العاشرة صباحًا.

أماكن سقوط الأمطار في 15 محافظة.. اعرف حالة الطقس اليوم

خريطة الطقس

وكشفت خرائط الطقس عن مناطق تشكل الضباب بحسب رصد الأقمار الصناعية، وهي محافظات الدلتا (كفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، والشرقية، والغربية، والمنوفية، والقليوبية، والبحيرة، ودمياط)، ومدن القناة خاصة بورسعيد، والإسماعيلية، ومدن الساحل الغربي بداية من الإسكندرية وجميع ضواحيها الغربية، وحتى شرق مطروح مرورًا بالعلمين والضبعة.