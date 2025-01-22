لا تنخدعوا.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار اليوم على تلك المناطق

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع وجود أشعة الشمس تكون الأجواء دافئة أو مائلة للدفء، مشيرة إلى أن درجات الحرارة أعلي من المعدل الطبيعي بحوالي من 3 إلى 4 درجات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن اليوم العظمي على القاهرة الكبري تنخفض عن أمس بمعدل 3 درجات، ولكن رغم الانخفاض تظل حول المعدل الطبيعي أو أعلي، حيث تصل ل20 درجة مئوية نهارا.

وتابعت أنه خلال فترات الليل تكون الأجواء شديدة البرودة، وتكون ما بين 11 إلى 12 درجة فى القاهرة، وأقل من 10 درجات فى المدن الجديدة، لافتة إلى أنه خلال ساعات الليل أمس كان هناك فرص لسقوط أمطار فى معظم محافظات شمال البلاد، ووصلت إلى مناطق من القاهرة وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أنه خلال الساعات القادمة فرص سقوط الأمطار تقل فى القاهرة الكبري، ولكن تبقي فى الأماكن الساحلية، حيث يوجد أمطار متوسطة فى الأماكن المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، وخفيفة لجنوب الوجه البحري، مستمرة حتي غدا، ومع الجمعة والسبت تتلاشي تماما.