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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء قبل النوم يجعلك في حفظ الله حتى الصباح.. ردده الآن

دعاء قبل النوم
دعاء قبل النوم
عبد الرحمن محمد
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ذكر الله هو الحصن المنيع الذي يحمي الإنسان من الشرور، ويجعل قلبه مطمئنًا وساكنًا، ولأن النوم هو وقت تسكن فيه النفس وتترك أمانها بين يدي الله، جاءت السنة النبوية لتوصي بأذكار وأدعية تساعد المؤمن على قضاء ليلته بأمان وسكينة.

دعاء قبل النوم
من أجمل الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم:
"اللَّهُمَّ أسْلَمْتُ نَفْسِي إلَيْكَ، وفَوَّضْتُ أمْرِي إلَيْكَ، ووَجَّهْتُ وجْهِي إلَيْكَ، وأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إلَيْكَ، رَغْبَةً ورَهْبَةً إلَيْكَ، لا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إلَّا إلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ".

كما يُسن قول:
"سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّي بكَ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي، فَاغْفِرْ لَهَا، وإنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بما تَحْفَظُ به عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ".

أذكار النوم
قراءة المعوذتين وسورة الإخلاص من السنن النبوية التي تحفظ الإنسان من الشيطان وتجعله في معية الله، كما يُفضل قراءة آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَن قرأَ بالآيتينِ من آخرِ سورةِ البقرةِ في ليلةٍ كَفَتَاهُ".

أيضًا من الأذكار: "باسمِكَ اللَّهُمَّ أموتُ وأحيا"، وقول "الحمدُ للهِ الذي أحيانا بعدَ ما أماتَنا وإليهِ النُّشورُ" عند الاستيقاظ.

فوائد أذكار النوم
المداومة على أذكار النوم تمنح النفس الطمأنينة، وتحمي من الأحلام المزعجة والكوابيس، كما تحفظ الإنسان من أي شرور أو أذى حتى الصباح. لذا، احرص على ذكر الله قبل أن تغمض عينيك لتكون في رعاية الله وأمانه حتى تستيقظ.

دعاء قبل النوم فوائد أذكار النوم دعاء النوم

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