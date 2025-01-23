آيفون 11 .. مزيج من الأداء العالي والتصميم الأنيق في الفئة المتوسطة

يعد هاتف آيفون 11 من أبرز إصدارات شركة أبل، حيث يجمع بين التصميم الأنيق والأداء المتميز، فيما يلي نظرة شاملة على مواصفات هذا الهاتف:

التصميم والأبعاد

الأبعاد: 150.9 ملم طولًا، 75.7 ملم عرضًا، و8.3 ملم سُمكًا.

الوزن: 194 جرامًا.

المواد: هيكل زجاجي مع إطار من الألومنيوم.

الألوان المتوفرة: أسود، أخضر، أصفر، بنفسجي فاتح، أحمر (PRODUCT RED)، وأبيض.

الشاشة

النوع: Liquid Retina HD، شاشة LCD تغطي الواجهة بالكامل بتقنية IPS.

الحجم: 6.1 بوصة (قطريًا).

الدقة: 1792 × 828 بكسل بكثافة 326 بكسل لكل بوصة.

الميزات: دعم تقنية True Tone، مجموعة ألوان واسعة (P3)، سطوع يصل إلى 625 شمعة/المتر المربع، وطلاء مقاوم للزيوت وبصمات الأصابع.

الأداء والمعالج

المعالج: شريحة A13 Bionic سداسية النوى (2 نوى أداء بسرعة 2.65 جيجاهرتز و4 نوى كفاءة بسرعة 1.8 جيجاهرتز).

معالج الرسوميات: Apple GPU بأربع نوى.

المحرك العصبي: محرك عصبي Neural Engine بثماني نوى.

الذاكرة والتخزين

الذاكرة العشوائية (RAM): 4 جيجابايت.

خيارات التخزين الداخلي: 64 جيجابايت، 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت.

لا يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية.

الكاميرات:

الكاميرا الخلفية: نظام مزدوج بدقة 12 ميجابكسل لكل كاميرا.

الكاميرا الأساسية: فتحة عدسة f/1.8، تدعم التثبيت البصري (OIS).

الكاميرا الواسعة: فتحة عدسة f/2.4، زاوية عرض 120 درجة.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، تدعم تصوير السلو موشن بدقة 1080 بكسل بمعدل 120 إطارًا في الثانية.

البطارية والشحن

السعة: 3110 مللي أمبير في الساعة.

الشحن السريع: يدعم بقدرة 18 واط (يصل إلى 50% شحن في حوالي 30 دقيقة).

الشحن اللاسلكي: مدعوم بتقنية Qi.

ميزات إضافية

التعرف على الوجه (Face ID) لفتح القفل وتأمين التطبيقات.

دعم تقنية NFC.

نظام التشغيل: iOS 13، قابل للتحديث إلى الإصدارات الأحدث.

يقدم آيفون 11 توازنًا ممتازًا بين الأداء والميزات، مما يجعله خيارًا مناسبًا للمستخدمين الباحثين عن جهاز موثوق وعالي الجودة.