خبير: السوق العقاري يشهد حالة من التضخم

قال حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية تجارة جامعة القاهرة، إن الاقتصاد المصري يعاني من كثرة الاستيراد مع قلة التصدير، متابعا: من 70% إلى 80% من المنتج المحلي المصري مصنع بخامات أجنبية.

وأضاف حسن الصادي خلال حواره ببرنامج مساء دي أم سي المذاع على قناة دي أم سي، أن المجتمع الدولي لا يعترف بالسياسات النقدية ولكن المالية، عكس صندوق النقد، لأن المجتمع الدولي يقدر الدول وفقا لإمكانياتها وقدراتها مثل التصنيع والسياحة والقوى البشرية.

ولفت إلى أن السوق العقاري يشهد حالة من التضخم بسبب عدم انتظام السوق، متابعا: من المفترض أن يكون العقار مرتبطا بالسكن لا الإدخار.

وأكمل: يجب أن يتم تغيير ثقافة المطورين العقاريين المرتبطة بالتسويق قبل البناء لتجنب التضخم.