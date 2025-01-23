قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أعمال الليلة 23 من رجب.. هل صلاة ركعتين له ثواب 70 حجة؟
تعرف على أسعار الدولار اليوم الخميس 23 يناير
السلوفيني يقترب.. شبانة يكشف عن مفاجأة الأهلي أمام بيراميدز
سعر الذهب اليوم الخميس 23 يناير.. عيار 21 بكام
هل يجوز أداء سُنة العشاء بنية النافلة وقيام الليل؟.. دار الإفتاء تُجيب
اجراءات تأسيس جمعية خيرية من وزارة التضامن الاجتماعي
مشادة بين عضوي جهاز الأهلي بسبب لاعبي الفريق.. تفاصيل
ترامب يرسل 1500 جندي إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة
الغندور يكشف الموقف النهائي لـ وسام أبوعلي من مباراة بيراميدز
الهلال الأحمر يواصل تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في اليوم الخامس من الهدنة
كتائب القسام تعلن عن اشتباكات ضارية مع القوات الإسرائيلية شمال الضفة الغربية
حرائق لوس أنجلوس.. أوامر إخلاء جديدة مع تجدد النيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أعمال الليلة 23 من رجب.. هل صلاة ركعتين له ثواب 70 حجة؟

أعمال الليلة 23 رجب
أعمال الليلة 23 رجب
أمل فوزي
×

لم يتبق سوى  أقل القليل وتنتهي ثالث ليلة من ليالي العشر الأواخر من رجب، والتي لا سبيل لاغتنامها والفوز بفضائلها إلا من خلال معرفة أعمال الليلة 23 من رجب ، والتي يمكن بها تحصيل جزيل الثواب والأجر، ولعلها فرصة أخيرة لمن فاتته نفحات وبركات شهر رجب أحد الأشهر الحرم، وفيه تتضاعف الحسنات كما تزيد السيئات، لذا ينبغي معرفة أعمال الليلة 23 من رجب الواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، لنضمن بها النجاة من مهالك الدنيا وعذاب الآخرة.

أعمال الليلة 23 من رجب

لا تختلف كثيرًا أعمال الليلة الثالثة والعشرين من رجب، عن غيرها من الليالي، حيث تعد الصلاة من أحب وأفضل القربات في الليل، حيث يتحقق الخشوع في الصلاة ، وامتيازها بالإخلاص لأن القائم يقوم لوحده بعيدًا عن أعين الناس النيام ممّا يضمن نقاء نيته ويحميه من دخول الرياء إلى قلبه، الدخول إلى الجنة دون عذاب، كما أن الله تعالى يجزل الثواب والأجر عن قيام الثلث الأخير من الليل والصلاة، لأنها تعد من العبادات المفضلة عند الله تعالى، وكان النبي صلى الله عليه وسلّم لا يتركها، وقد وقد خصّ الله تعالى عباده الذين يقومون الثلث الأخير من الليل بالأجر العظيم لأن القائم يهجر فراشه الدافئ والنوم المريح ليعبد الله عز وجل والناس نيام، لذلك فعلى المؤمن حقًا استغلال هذا الوقت.

وَبهذا الصدد وجَدْنَاهُ فِي مَنَاهِلِ الْجُودِ الدَّالَّةِ عَلَى مَالِكِ الْوُجُودِ مَرْوِيّاً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهٌ فَقَالَ: وَ مَنْ صَلَّى فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ وَ الْعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ رَكْعَتَيْنِ بِالْحَمْدِ مَرَّةً وَ سُورَةِ وَ الضُّحَى خَمْسَ مَرَّاتٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ حَرْفٍ وَ بِكُلِّ كَافِرٍ وَ كَافِرَةٍ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ سَبْعِينَ حَجَّةً وَ ثَوَابَ مَنْ شَيَّعَ أَلْفَ جَنَازَةٍ وَ ثَوَابَ مَنْ عَادَ أَلْفَ مَرِيضٍ وَ ثَوَابَ مَنْ قَضَى أَلْفَ حَاجَةٍ لِمُسْلِمٍ. إقبال الأعمال( ط- القديمة): ص 667.

وعن صلاة ركعتين بكل ليلة من رجب‌، رَوَاهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ فِي كِتَابِ التُّحْفَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه واله مَنْ صَلَّى فِي رَجَبٍ سِتِّينَ رَكْعَةً فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهُ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُمَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً فَإِذَا سَلَّمَ مِنْهُمَا رَفَعَ يَدَيْهِ وَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ آلِهِ وََ يَمْسَحُ بِيَدَيْهِ وَجْهَهُ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَسْتَجِيبُ الدُّعَاءَ وَ يُعْطِي ثَوَابَ سِتِّينَ حَجَّةً وَ سِتِّينَ عُمْرَةً. إقبال الأعمال( ط- القديمة): ص 630.

وكذلك من أعمال الليلة الثالثة والعشرين من رجب ، ذكر الله والاستغفار فقد أوصى -صلى الله عليه وسلم- بذكر الله في جوف الليل الأخير، فقد ورد في جامع الترمذي، أن النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، يَقُولُ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ العَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الآخِرِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ»، وقال عز وجل : «إِنَّ المُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ(15) آَخِذِينَ مَا آَتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ(16) كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ(17) وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ(18)» من سورة الذاريات.

ويُستحب ترديد سيد الاستغفار ، لما رواه البخاري، عَنْ شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: « اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنْ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنْ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

وأيضا القيامَ لمناجاة ربِّه والتضرُّعِ إليه في غفران ذنوبِه، فإن الله سبحانه وتعالى يفك رقاب عباده مِن النَّار، ويتوب على من سأَله التَّوبةَ في هذا الوقتِ الشَّاقِّ، فذلك دليلٌ على خُلوصِ نيَّتِه، وصحَّةِ رغبته فيما عند ربِّه، فضُمِنت له الإجابةُ الَّتي هي مقرونةٌ بالإخلاصِ وصدقِ النِّيَّةِ في الدُّعاء؛ فلذلك نبَّه اللهُ عبادَه إلى الدُّعاء في هذا الوقتِ، فضلاً عن قراءة القرآن، والدعاء ليلًا، وأى طاعة يؤديها الإنسان.

أعمال الليلة الثالثة والعشرين من رجب ليلة 23 من رجب أعمال الليلة 23 من رجب أعمال الليلة 23 رجب أعمال ليلة 23 من رجب الليلة 23 من رجب الليلة 23 رجب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الاول 2025

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2025 بالدرجات .. المدارس تعلنها الآن

حفل تنصيب دونالد ترامب

مصر .. لماذا ذكرت في خطاب تنصيب ترامب؟

فنجان قهوة

عيلة بحالها راحت بسبب فنجان قهوة.. ماذا قالت والدة الضحية؟

وزير التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.. «التعليم» تحظر تسريبها من الكنترولات قبل اعتمادها

تشهد الان الصفحات الرسمية للمدارس على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، إعلان ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم في المدارس.. شوف درجاتك

إجراءات إزالة حكم قضائي من كمبيوتر الداخلية

«علشان متتمسكش في كمين».. طريقة إزالة حكم قضائي من كمبيوتر الداخلية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس.. موعد ظهورها وقرارات عاجلة بشأنها

الطقس في مصر

تحذير عاجل.. استمرار الأمطار ليلا على هذه المحافظات وطقس متقلب غدا

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: نحتاج 20 مليار دولار في العام الواحد لتوفير الغاز والمازوت لتشغيل الكهرباء.. أحمد موسى يوجه رسالة لدعاة الفوضى: الشعب يدرك مخططاتكم

منة القيعي

منة القيعي: محمد منير شخصية متواضعة وكتبت له أغنية

أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق

أحمد مجاهد: الثقافة مجموع خبرات تتحكم في سلوك الإنسان

بالصور

الفيلر دمر شفايفي.. 5 صور لـ شام الذهبي تثير الجدل

شام الذهبي
شام الذهبي
شام الذهبي

جنوب سيناء.. توزيع بطاريات الدواجن البياضة لسيدات الطور سيناء.. وإقبال على سوق اليوم الواحد بدهب

تقرير اخباري
تقرير اخباري
تقرير اخباري

أقوى من سيروم سي|وصفة زيت اليوسفي لعلاج علامات التمدد وحب الشباب والندبات

علاج البشرة
علاج البشرة
علاج البشرة

يشبه نزلات البرد.. وباء خطير يفتك بـ 120 شخصا في المغرب| إليك الأعراض الفارقة

وباء المغرب
وباء المغرب
وباء المغرب

فيديو

زواج أروي جودة

أروى جودة ورجل الأحلام.. قصة حب بدأت بفص خاتم وانتهت على كوبري قصر النيل|فيديوجراف

وفاء عامر

رشاقة لافتة .. وفاء عامر توجه رسالة لمتابعيها بظهور غير متوقع

الشهيد عمر القاضي

للمرة الأولى.. والدة الشهيد عمر القاضي تكشف لـ«صدى البلد» وصيته| فيديو

الشهيد عمر القاضي

والدة الشهيد عمر القاضي لصدى البلد: كان بار بيا وقلبي راضي عنه| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الشرطة

المزيد