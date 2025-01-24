قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرض الإعلامي محمد نشأت لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى
ترامب يحذر من عواقب عدم استمرار اتفاق غزة
مرشح ترامب للدفاع يعترف بدفع 50 ألف دولار في واقعة اعتداء على امرأة
الدوري الأوروبي.. مان يونايتد يفوز على رينجرز وعبدالمنعم يشارك في خسارة نيس أمام إلفسبورج
تحذير من شبورة كثيفة واضطراب بحري.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة
ترامب: دول حلف الناتو لا تحمي أمريكا
آيات جبر الخواطر في القرآن.. عبادة عظيمة لا تغفل عنها
تركت بصمة واضحة.. القومي للمرأة ينعى المخرجة القديرة الدكتورة زينب زمزم
بشير التابعي: المسيح الدجال هينزل الشارع في حالة خسارة الأهلي من بيراميدز
الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة تحجب الرؤية على الطرق
إنجاز جديد لمنظومة الصحة في مصر.. فيديو
الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين راتكليف مديرا لـ"سي آي إيه"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

غرامة مليون جنيه عقوبة تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة طبقا للقانون

بلازما الدم
بلازما الدم
معتز الخصوصي
×

حدد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عمليات التبرع بالبلازما عقوبة تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام القانون.

يأتي ذلك في إطار التطور الهائل في العلم الحديث الذي أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم، وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات، والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي.

عقوبات قانون بلازما الدم

وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.

4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

5. كل من خالف حكم المادتين (15، و16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.

وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.

وتضاعف الغرامة في حالة العود.

بلازما الدم قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مركز تجميع الدم مركز تجميع بلازما الدم استيراد بلازما الدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2025

زيادة المرتبات 2025.. 5 فئات مستحقة وهذا موعد إقرار العلاوة السنوية رسميًا

نتيجة اولى ثانوي 2025 برقم الجلوس والاسم

نتيجة أولى ثانوي 2025 برقم الجلوس والاسم .. الآن

نتيجة الصف الثالث الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الابتدائي الترم الأول 2025 بالاسم.. ظهرت الآن

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس الترم الأول

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس الترم الأول .. ظهرت الآن

مكالمات Wi-Fi Calling

أكواد تفعيل خدمة Wi-Fi Calling لإجراء مكالمات واي فاي عالية الجودة

مكالمات الواي فاي

كود تفعيل مكالمات الواي فاي Wi-Fi Calling على هاتفك.. فعلها الآن

الرئيس السيسي

مصر تتحدى أزمة الدولار .. خطوات جريئة من الرئيس السيسي

إجازة 25 يناير 2025 رسميًا.. قرار حكومي يكشف التفاصيل والفئات المستثناة

إجازة 25 يناير 2025 رسميًا.. قرار حكومي يكشف التفاصيل والفئات المستثناة

ترشيحاتنا

القرآن الكريم

أستاذ شريعة: كل عمل تحوله النية لعبادة

ذكر الله

محمد مهنا: الأوراد والذكر نور إلهى يفتح الله به على عباده

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يلتقي مدير مديرية أوقاف سوهاج لمتابعة الانضباط الإداري والدعوي

بالصور

العالم الهولندي يحذر من زلزال خطير بالشرق الأوسط.. الأماكن والمواعيد

العالم الهولندى خبير الزلازل
العالم الهولندى خبير الزلازل
العالم الهولندى خبير الزلازل

فيها مواد محظورة .. الأدوات البلاستيكية السوداء تسبب 6 مخاطر

الادوات البلاستيكية السوداء
الادوات البلاستيكية السوداء
الادوات البلاستيكية السوداء

الصور الأولى من العرض الخاص للحلقة الأخيرة من مسلسل "سراب" | شاهد

أبطال مسلسل سراب
أبطال مسلسل سراب
أبطال مسلسل سراب

أبرزها شهادة معاملة أطفال .. تعرف على القائمة الكاملة للمسلسلات الكوميدية فى رمضان 2025

محمد هنيدي
محمد هنيدي
محمد هنيدي

فيديو

انغام

قبلة عفوية تضع أنغام وعبد المجيد عبدالله في موقف محرج ورد غريب من حسين فهمي

علاء مرسي

أنا أفضل من عادل إمام لولا الظلم .. علاء مرسي يتحدث بجرأة | فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

كراسي مساج وكبسولات نوم .. تطوير كبير في صالات ركاب مطار القاهرة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تراجع الدولار وارتفاع الذهب.. اعرف أسعارها الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: غزة: معركة البقاء والصمود أمام مأساة متجددة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

المزيد