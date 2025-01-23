قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير
مفاجأة كشفتها النيابة العامة.. الفنانة منى فاروق غير مقيدة بنقابة المهن التمثيلية
دخول 120 شاحنة مساعدات من بينها 18وقود إلى العوجة وكرم أبو سالم
معلومات الوزراء: 49%من العرب يفضلون العمل بأجر و39% يختارون المشروعات الخاصة
تعريب العلوم الطبية يثير جدل رواد السوشيال ميديا.. كاتب صحفي يوضح|فيديو
وزيرة التضامن تستعرض نجاح برامج الحماية الاجتماعية أمام سفيرات دول أجنبية في مصر
تعاون بين القابضة للنقل البحرى وموانىء أبو ظبى لإنشاء منطقة لوجيستية بميناء الاسكندرية
الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا.. تفاصيل
تدمير 69% من المباني و80 سنة لإعادة البناء| غزة "تنزف" رغم إنهاء الحرب.. وخبراء يرحبون بمقترح مصر لإعمار القطاع
تعاون بين وزارة النقل و"موانئ أبوظبي" لتطوير مجمع لوجستي بالإسكندرية
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 23-1-2025 |فيديو
نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 .. توضيح عاجل بشأن الدرجات والمجموع الكلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة مطروح: الإسراع في إنهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات

رئيس جامعة مطروح
رئيس جامعة مطروح
ايمن محمود
×

أكد  الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، ضرورة  الإسراع في إنهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات،  مع الالتزام بأعلى معايير الدقة والشفافية؛ تمهيدًا لإعلان النتائج وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يعكس حرص الجامعة على مصلحة الطلاب.

وأشاد خلال اجتماع مجلس جامعة مطروح  بالأداء والجهد الكبير المبذول من جميع أعضاء هيئة التدريس؛ مما أسهم في تحقيق انتظام العملية الامتحانية، وتوفير بيئة مناسبة للطلاب.

وقدم الشكر لعمداء الكليات، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين بالجامعة على جهودهم المتميزة خلال فترة انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024 /2025.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المجلس وافق على عدد من القرارات المهمة، من بينها ترقية اثنين من أعضاء هيئة التدريس إلى درجة أستاذ مساعد، وتعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في وظيفة مدرس مساعد.


وناقش الدكتور مصطفى النجار خطط تطوير الأداء الأكاديمي والإداري في الجامعة، مؤكدًا إننا نعمل على تحسين الخدمات المقدمة للطلاب، ودعم منظومة البحث العلمي، بما يتماشى مع أهداف الجامعة في تحقيق التميز الأكاديمي.

وفي ختام الجلسة، أكد الدكتور مصطفى النجار على ضرورة الاستمرار في الالتزام بخطط العمل والتعاون بين جميع الأطراف لتحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية، مشددًا على دور الجامعة المحوري في دعم التنمية المستدامة.

م  ناحية أخرى  تقدم الدكتور مصطفى يوسف النجار، رئيس جامعة مطروح، بالتهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة. 

وأكد رئيس جامعة مطروح أن رجال الشرطة المصرية البواسل؛ ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره، ورفضوا تسليم اسلحتهم والخضوع والاستسلام للاحتلال البريطاني.

ووجه الدكتور مصطفى النجار، التحية والتقدير لشهداء الشرطة الأبرار، الذين ضحوا بالغالي والنفيس وقدموا أرواحهم الطاهرة حفاظًا على أمن واستقرار مصر وشعبها العظيم، مؤكدًا أن هذه الذكرى الخالدة تجسد معاني الوطنية والانتماء، وتُذكرنا بقوة إرادة المصريين وصمودهم أمام التحديات.

مطروح اخبار المحافظات محافظة مطروح جامعة مطروح اخبار محافظة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.. «التعليم» تحظر تسريبها من الكنترولات قبل اعتمادها

أنغام

غيرة حسين فهمي.. قبلة عبد المجيد عبد الله للفنانة أنغام تثير الجدل

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. اعرف الكيلو بكام؟

أرشيفية

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 23 يناير 2025

الشهيد عمر القاضي

والدة الشهيد عمر القاضي لصدى البلد: كان بار بيا وقلبي راضي عنه| فيديو

أرشيفية

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 23 يناير

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: حل أزمة الدولار ينقل مصر لمرحلة جديدة| فيديو

ابراهيم سعيد

مشادة بين عضوي جهاز الأهلي بسبب لاعبي الفريق.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى

‫ وزير الري: استخدام المياه المعالجة في استصلاح مساحات جديدة من الأراضي

سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير علي عبدي أواري

سفير الصومال: نسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر وزيادة التبادل التجاري

معاش بكرة ديجيتال

10 معلومات لا تعرفها عن شهادة «معاش بكرة ديجيتال» من مصر لتأمينات الحياة

بالصور

أكلات تسبب الحموضة وارتجاع المرئ ابتعد عنها

الحموضة
الحموضة
الحموضة

بالأسود الملفت| زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها..صور

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

الفيلر دمر شفايفي.. 5 صور لـ شام الذهبي تثير الجدل

شام الذهبي
شام الذهبي
شام الذهبي

جنوب سيناء.. توزيع بطاريات الدواجن البياضة لسيدات الطور سيناء.. وإقبال على سوق اليوم الواحد بدهب

تقرير اخباري
تقرير اخباري
تقرير اخباري

فيديو

زواج أروي جودة

أروى جودة ورجل الأحلام.. قصة حب بدأت بفص خاتم وانتهت على كوبري قصر النيل|فيديوجراف

وفاء عامر

رشاقة لافتة .. وفاء عامر توجه رسالة لمتابعيها بظهور غير متوقع

الشهيد عمر القاضي

للمرة الأولى.. والدة الشهيد عمر القاضي تكشف لـ«صدى البلد» وصيته| فيديو

الشهيد عمر القاضي

والدة الشهيد عمر القاضي لصدى البلد: كان بار بيا وقلبي راضي عنه| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: غزة: معركة البقاء والصمود أمام مأساة متجددة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

المزيد