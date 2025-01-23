رئيس جامعة مطروح: الإسراع في إنهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات

أكد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، ضرورة الإسراع في إنهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، مع الالتزام بأعلى معايير الدقة والشفافية؛ تمهيدًا لإعلان النتائج وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يعكس حرص الجامعة على مصلحة الطلاب.

وأشاد خلال اجتماع مجلس جامعة مطروح بالأداء والجهد الكبير المبذول من جميع أعضاء هيئة التدريس؛ مما أسهم في تحقيق انتظام العملية الامتحانية، وتوفير بيئة مناسبة للطلاب.

وقدم الشكر لعمداء الكليات، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين بالجامعة على جهودهم المتميزة خلال فترة انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024 /2025.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المجلس وافق على عدد من القرارات المهمة، من بينها ترقية اثنين من أعضاء هيئة التدريس إلى درجة أستاذ مساعد، وتعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في وظيفة مدرس مساعد.



وناقش الدكتور مصطفى النجار خطط تطوير الأداء الأكاديمي والإداري في الجامعة، مؤكدًا إننا نعمل على تحسين الخدمات المقدمة للطلاب، ودعم منظومة البحث العلمي، بما يتماشى مع أهداف الجامعة في تحقيق التميز الأكاديمي.

وفي ختام الجلسة، أكد الدكتور مصطفى النجار على ضرورة الاستمرار في الالتزام بخطط العمل والتعاون بين جميع الأطراف لتحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية، مشددًا على دور الجامعة المحوري في دعم التنمية المستدامة.

م ناحية أخرى تقدم الدكتور مصطفى يوسف النجار، رئيس جامعة مطروح، بالتهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة.

وأكد رئيس جامعة مطروح أن رجال الشرطة المصرية البواسل؛ ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره، ورفضوا تسليم اسلحتهم والخضوع والاستسلام للاحتلال البريطاني.

ووجه الدكتور مصطفى النجار، التحية والتقدير لشهداء الشرطة الأبرار، الذين ضحوا بالغالي والنفيس وقدموا أرواحهم الطاهرة حفاظًا على أمن واستقرار مصر وشعبها العظيم، مؤكدًا أن هذه الذكرى الخالدة تجسد معاني الوطنية والانتماء، وتُذكرنا بقوة إرادة المصريين وصمودهم أمام التحديات.