بإمكانيات غير مسبوقة.. ريلمي تغزو الأسواق بهاتف جديد| صور

أطلقت شركة Realme سلسلة هواتفها الذكية 14 Pro في الهند في وقت سابق من هذا الشهر. وقد تتضمن السلسلة أيضًا هاتف Realme 14 Pro Lite

كشف تقرير جديد من موقع 91mobiles عن تفاصيل حصرية حول هاتف Realme 14T 5G وهذه إضافة إلى أنه لم تطلق Realme طرازًا من سلسلة T في السلسلة المرقمة من قبل.

وتشير التقارير إلى أن هاتف Realme 14T يحمل رقم الطراز RMX5078 للنسخة الهندية، ومن المتوقع أن يتوفر بثلاثة تكوينات لذاكرة الوصول العشوائي والتخزين، إلى جانب ثلاثة خيارات للألوان.

سيحتوي الإصدار الأساسي على ذاكرة 8/128 جيجابايت، تليها تكوينات 8/256 جيجابايت و12/256 جيجابايت.

أما بالنسبة لخيارات الألوان، فإن التسريبات تشير إلى أن الهاتف سيأتي باللون الأرجواني الفاتح والأخضر الجبلي والأسود البركاني.

يبدو أن هاتف Realme 14T هو إضافة جديدة إلى السلسلة الحالية التي تتضمن بالفعل Realme 14 Pro و 14 Pro+ و Realme 14x يبدأ سعر هاتف Realme 14 Pro من 24999 روبية، ويبدأ سعر Realme 14 Pro+ من 29999 روبية.

بالإضافة إلى خيارات الألوان والذاكرة، تم رصد هاتف Realme 14T أيضًا على موقع EEC (اللجنة الاقتصادية الأوراسية).

ورغم أن الشهادة لا تكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالأجهزة، إلا أنها تشير إلى أن الإطلاق قد يكون قريبًا